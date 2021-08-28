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Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на сентябрь

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Поставщик

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила на сентябрь цену на газ для потребителей, получающих топливо от поставщика "последней надежды", на уровне 12 грн за кубометр (с НДС, но без доставки), что выше тарифа, действовавшего в августе, на 22 копейки.

Как сообщается на сайте компании, сейчас она в качестве поставщика "последней надежды" на рынке газа обслуживает почти 500 тысяч домохозяйств.

Как сообщалось, тариф "ГК "Нафтогаз Украины", как поставщика "последней надежды", в августе был установлен на уровне 11,78 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

Годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+16
Вы там в своем уме лишать нарид надежды!
Он, нарид, поверил вашим обещаниям про конец эпохи (ну, и чтоб не Порошенко, само собой), а вы с ним вот так вот...
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28.08.2021 17:15
+12
Что вы кипишуете,розводьте вместо свиней и кур собак,сплошной профит,собаки быстро растут,меньше жрут,продал,-оплатил газ за год,нет проблем,с прыбыли купите газ,а ещё на сдачу докупите себе мозгов,что бы потом правильно проголосовать... Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на сентябрь - Цензор.НЕТ 3214 Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на сентябрь - Цензор.НЕТ 9298
Ау зебилы,хуже не будет... Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на сентябрь - Цензор.НЕТ 9298
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28.08.2021 20:53
+10
Надежда, мой компас земной...Суммы платежек, говорите, не должны повышаться?
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28.08.2021 16:17
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Надежда, мой компас земной...Суммы платежек, говорите, не должны повышаться?
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28.08.2021 16:17 Відповісти
кроче фирма называется = пистес=
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28.08.2021 18:30 Відповісти
Сволочi! Нема слів... Порох и Зеленка - однієї контори клоуни. Геноцид!
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28.08.2021 17:00 Відповісти
А в чем проблема? Лохи платят по 12, нормальные люди по 7,96
Без лоха и жизнь плоха)
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28.08.2021 18:33 Відповісти
Сметун, ты уже на старте?)))
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28.08.2021 20:24 Відповісти
прилагательное русский, тебе ***** твою пенсию вернул? СМСками на дрова уже насобирал?
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28.08.2021 20:37 Відповісти
МВФ рулез
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29.08.2021 10:57 Відповісти
Вы там в своем уме лишать нарид надежды!
Он, нарид, поверил вашим обещаниям про конец эпохи (ну, и чтоб не Порошенко, само собой), а вы с ним вот так вот...
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28.08.2021 17:15 Відповісти
Иди, наставляй мужу рожков, не отвлекайся.
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28.08.2021 22:00 Відповісти
Изгаляются над наридом ироды, язвитть их...
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29.08.2021 13:03 Відповісти
Главное что хуже не будет!
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28.08.2021 20:23 Відповісти
Та то такэ. Главное не стрелять, а цены повышать можно.
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28.08.2021 20:24 Відповісти
Что вы кипишуете,розводьте вместо свиней и кур собак,сплошной профит,собаки быстро растут,меньше жрут,продал,-оплатил газ за год,нет проблем,с прыбыли купите газ,а ещё на сдачу докупите себе мозгов,что бы потом правильно проголосовать... Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на сентябрь - Цензор.НЕТ 3214 Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на сентябрь - Цензор.НЕТ 9298
Ау зебилы,хуже не будет... Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на сентябрь - Цензор.НЕТ 9298
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28.08.2021 20:53 Відповісти
зелескот думал, что избрав клоуна, он снизит им комуналку. а получилось как раз что при клоуне комуналка скакнула в два раза. Ахахаха)) лох73% - должен страдать
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29.08.2021 07:13 Відповісти
К сожалению страдают все
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29.08.2021 12:08 Відповісти
Это да. Но лох должен учится на ошибках и трагедиях, по другому к нему не доходит, если вообще доходит. А другие... Чтошь, другие должны сорганизовываться и постоянно повышать свой процент в общей массе лохов))
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29.08.2021 13:08 Відповісти
Ну да , зебіли думали , що виберуть дурня і будуть самі красти .
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30.08.2021 06:19 Відповісти
А теперь, зебілята, голосно скандуємо:
Вмєстє! Вмєстє! Вмєєєстєєє!
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30.08.2021 12:12 Відповісти
 
 