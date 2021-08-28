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Поставщик "последней надежды" повысил цену на газ на сентябрь
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ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила на сентябрь цену на газ для потребителей, получающих топливо от поставщика "последней надежды", на уровне 12 грн за кубометр (с НДС, но без доставки), что выше тарифа, действовавшего в августе, на 22 копейки.
Как сообщается на сайте компании, сейчас она в качестве поставщика "последней надежды" на рынке газа обслуживает почти 500 тысяч домохозяйств.
Как сообщалось, тариф "ГК "Нафтогаз Украины", как поставщика "последней надежды", в августе был установлен на уровне 11,78 грн/куб. м (с НДС, без доставки).
Годовой "фиксированный" тариф "Нафтогаза Украины" для населения составляет 7,96 грн/куб. м.
Топ коментарі
+16 Артур Пирожков 0437828b
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+10 jklpqrs
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Без лоха и жизнь плоха)
Он, нарид, поверил вашим обещаниям про конец эпохи (ну, и чтоб не Порошенко, само собой), а вы с ним вот так вот...
Ау зебилы,хуже не будет...
Вмєстє! Вмєстє! Вмєєєстєєє!