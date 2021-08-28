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борг (1767) дороги (1472) кредит (2937) Укравтодор (718) Укрексімбанк (357)

"Укравтодор" взял в кредит $376 миллионов под госгарантии для ремонта дорог (обновлено)

Новини БізнесЦензор Фінанси Транспорт

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") подписало договор о предоставлении консорциумного кредита на сумму $376 млн.

В качестве банка-координатора кредита с долей 45% от общего объема в эквиваленте $165 млн выступил государственный "Укрэксимбанк", сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Кроме того, в составе консорциумного кредита "Ощадбанк" предоставил $150 млн, "Укргазбанк" – до $50 млн, банк "Кредит Днепр" – $13 млн, ПУМБ – до $10 млн, а "ТАСкомбанк" – до $14 млн.

Кредит предоставляется с обеспечением в форме государственных гарантий сроком на 5 лет. Процентная ставка составляет 4,9% годовых.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, кредитные средства будут направлены на строительство и обновление дорог.

"В ближайшей перспективе мы рассматриваем варианты подобного финансирования не только для дорожной и мостовой инфраструктуры, но и аэропортов, железной дороги, морской и речной инфраструктуры и т.д.", – добавил Кубраков.

По словам главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, заемщик получил единые от всех банков-партнеров условия и в дальнейшем будет взаимодействовать исключительно с банком-координатором.

В пресс-службе "Укрэксимбанка" отметили, что предпосылками реализации проекта стали консультации с Министерством инфраструктуры о продолжении финансирования программы "Большое строительство", где было отмечено, что ни один украинский банк не может самостоятельно предоставить такую значительную сумму средств, поскольку она превышает нормативы банков.

Как сообщалось, в июне "Укравтодор" разместил семилетние еврооблигации на сумму $700 млн под 6,25% годовых.

При этом с начала 2021 года расходы "Укравтодора" на обслуживание долговых обязательств выросли до 10 млрд грн, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+10
Стройка дорог - это золотое дно зе-упырей. Сейчас откат на дорогах - 30%. а вы думали почему стоимость дорог по сравнению с папередниками увеличилась в 2-3 раза - откаты. Раньше это называлось воровством бюджетных средств, а сейчас - строительством дорог.
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28.08.2021 18:30
+8
Головне - увірвати і швидко подерибанити. Бідних людей до останнього обдирають, а олігархам і корпораціям спишуть.
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28.08.2021 18:14
+4
Бубочка похож на немецкую порно-актрису, принимает и спереди и сзади...
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29.08.2021 10:37
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Как Укравтодор будет отдавать? На чем зарабатывать?
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28.08.2021 18:01 Відповісти
Головне - увірвати і швидко подерибанити. Бідних людей до останнього обдирають, а олігархам і корпораціям спишуть.
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28.08.2021 18:14 Відповісти
заметьте, кредит на 5 лет, когда сопли уже и близко не будет у власти....а долги как всегда на наступныков
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29.08.2021 08:35 Відповісти
Клован 🤢🤡👹 же не лох ! Грабить так грабить ! Долги отдают только трусы 🩲, а клоунарий , вам 73%, «ничего не должен» , будьте довольны «концом эпохи бедности «
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29.08.2021 11:26 Відповісти
дороги платными сделают. Причем все.
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29.08.2021 18:45 Відповісти
А ніхто і не буде віддавати. Спишуть як нещодавно олгазам 100 млрд.
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29.08.2021 20:49 Відповісти
Стройка дорог - это золотое дно зе-упырей. Сейчас откат на дорогах - 30%. а вы думали почему стоимость дорог по сравнению с папередниками увеличилась в 2-3 раза - откаты. Раньше это называлось воровством бюджетных средств, а сейчас - строительством дорог.
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28.08.2021 18:30 Відповісти
попередники только крали без стройки дорог, теперь хоть дороги стали хорошие где отремонтировали
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29.08.2021 08:04 Відповісти
Serg Koshserg, який чудовий зразок маніпуляції:
1. "папередники крали". як аксіома. але ж це не аксіома - непогано було б навести конкретні приклади й вказати кого саме ви маєте на увазі.
2. "хай крадуть, але ж дороги стали краще", - взагалі чудова теза.
та ні, пане, так це не працює - якщо на будівництві будь-чого були вкрадені гроші, то "хороше" вам вже стовідостків не побудують. вбийте це собі в голову й більше ніколи не повторюйте такої дурні.

крім того, оце ваше: "хай крадуть, але хоч щось роблять", вам не здається, що це про кріпацьке мислення? як на мене саме про це.
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30.08.2021 12:48 Відповісти
В це значить, без варіантів, що відкати отримають ВАЗеленський і Ко, а борги та відсотки буде погашати "мудрий" нарід.
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28.08.2021 19:45 Відповісти
Такие новости для меня звучат как вести из дурдома. Госпредприятие самостоятельно выпускает еврооблигации, берёт долларовые кредиты. Может, тогда уж пусть заодно забацает свою армию, правительство и большой герб?
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28.08.2021 20:46 Відповісти
Ну і апетит у "шимпанЗЕ". Такоі ненажерливості не було навіть у янучара.А,під держгарантіі,так ми це проходили при такому собі Олександрі Миколаєвичі Ткаченко,який брав кредит,під такі гарсатіі,для вирощування,якщо не помиляюсь кукурудзи,яка чомусь не вродила,а держава погасила заборгованість.Зеленчький & Ко йдуть цим шляхом.
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29.08.2021 08:19 Відповісти
Бубочка похож на немецкую порно-актрису, принимает и спереди и сзади...
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29.08.2021 10:37 Відповісти
Знайте потім ці гроші прийдеться віддати. Наступники не зможуть будувати так багато тому що їм прийдеться віддавати борги попередників. Я проти того щоб популісти піарились за рахунок тих хто прийде після них.
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29.08.2021 14:28 Відповісти
Кредит предоставляется с обеспечением в форме государственных гарантий сроком на 5 лет. Процентная ставка составляет 4,9% годовых.Источник: https://biz.censor.net/n3285050

Какой интерес брать под 4,9%, когда ОВГЗ в валюте до 4%, - перерасход бюджета 1% , а на сумме 376 миллн.- 3,76 миллн. в год , а за 5 лет 18 миллн. украдено - наверное очень кушать хочется, вот так чиновники тырят на всем с бюджета по нитке - народу дулю под нос.
Дороги не для людей, экономики и бюджета, а люди , экономика и бюджет для дорог,- хоть умри но дороги надо построить за счет бюджета и отдать все налоги и жить без медицины, пенсий и образования, а какого качества , за какую цену и вообще нужны ли они там людей? какая разница, может они строят дорогу для вывоза леса или другого сырья из Украины как в олигархической колонии или по этой дороге будут ездить 10 машин в сутки и те чиновников и олигархов. Вот такая у нас "рыночная" экономика в действительности,которая в демократической среде и под воздействием спроса и предложения в конкурентной борьбе сама должна решает о доцильности строительства дорог и по какой цене, а не тратить деньги народа из бюджета.
Может пора создавать условия для роста экономики страны, населения равные для всех,а не себе все , а населению закон и распродавать страну в том числе иностранцам якобы под "инвестиции", а на самом деле это заграбастывание гос.активов в том числе земли и воровство и вывоз сырья по низким ценам , без уплаты налогов , а так же перестать тырить бюджет на процентах, дорогах и на всем к чему прикасаются руки .
Так ни какого бюджета не хватит,завтра они будут закупать маски или садить деревья , что тоже надо , только за бюджет и по миллиону за 1 штуку, создавать надо,а не брать с бюджета,а для этого надо создавать условия жизни и работы населения, тоесть не мешать и не красть с бюджета так и правнуки будут жить в долг без медицины и образования, и скажут нам большое "спасибо" за контроль над нерадивыми и преступными чиновниками если конечно выживут.
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29.08.2021 16:06 Відповісти
я бы тоже взял любую сумму под любые % через поручителя. заработал, отдал, а нет, так и хрен с ним. дядя отдаст или будет отвечать. 150 ярдов на приват списали, 100 ярдов на недоимку в газо или энерго сфере. а фули нам, какие то 10 ярдов баксов за счет честных налогоплатильщиков. не хватит на что то, одолжим у мвф, один хрен внуки тех же налогоплатильщиков будут отдавать. НУ НЕ МЫ ЖЕ....
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29.08.2021 16:11 Відповісти
Так вроди они сделают дороги платными, потом, чтобы зе-пассивный доход был, поэтому надо поремонтировать.
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29.08.2021 18:53 Відповісти
Качество этого "ремонта" ниже плинтуса. Каждые 2 года отремонтированные участки опять ремонтировать нужно. Это говорит только о о том, что власть заинтересована в откатах и коррупции. Если бы это было не так, то тот, кто ремонтирует, отвечал бы лет 10 своим карманов за свою работу!
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30.08.2021 10:14 Відповісти
 
 