"Укравтодор" взял в кредит $376 миллионов под госгарантии для ремонта дорог (обновлено)

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") подписало договор о предоставлении консорциумного кредита на сумму $376 млн.

В качестве банка-координатора кредита с долей 45% от общего объема в эквиваленте $165 млн выступил государственный "Укрэксимбанк", сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Кроме того, в составе консорциумного кредита "Ощадбанк" предоставил $150 млн, "Укргазбанк" – до $50 млн, банк "Кредит Днепр" – $13 млн, ПУМБ – до $10 млн, а "ТАСкомбанк" – до $14 млн.

Кредит предоставляется с обеспечением в форме государственных гарантий сроком на 5 лет. Процентная ставка составляет 4,9% годовых.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, кредитные средства будут направлены на строительство и обновление дорог.

"В ближайшей перспективе мы рассматриваем варианты подобного финансирования не только для дорожной и мостовой инфраструктуры, но и аэропортов, железной дороги, морской и речной инфраструктуры и т.д.", – добавил Кубраков.

По словам главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, заемщик получил единые от всех банков-партнеров условия и в дальнейшем будет взаимодействовать исключительно с банком-координатором.

В пресс-службе "Укрэксимбанка" отметили, что предпосылками реализации проекта стали консультации с Министерством инфраструктуры о продолжении финансирования программы "Большое строительство", где было отмечено, что ни один украинский банк не может самостоятельно предоставить такую значительную сумму средств, поскольку она превышает нормативы банков.

Как сообщалось, в июне "Укравтодор" разместил семилетние еврооблигации на сумму $700 млн под 6,25% годовых.

При этом с начала 2021 года расходы "Укравтодора" на обслуживание долговых обязательств выросли до 10 млрд грн, что вдвое больше, чем в прошлом году.