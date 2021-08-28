"Укравтодор" взял в кредит $376 миллионов под госгарантии для ремонта дорог (обновлено)
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Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") подписало договор о предоставлении консорциумного кредита на сумму $376 млн.
В качестве банка-координатора кредита с долей 45% от общего объема в эквиваленте $165 млн выступил государственный "Укрэксимбанк", сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Кроме того, в составе консорциумного кредита "Ощадбанк" предоставил $150 млн, "Укргазбанк" – до $50 млн, банк "Кредит Днепр" – $13 млн, ПУМБ – до $10 млн, а "ТАСкомбанк" – до $14 млн.
Кредит предоставляется с обеспечением в форме государственных гарантий сроком на 5 лет. Процентная ставка составляет 4,9% годовых.
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, кредитные средства будут направлены на строительство и обновление дорог.
"В ближайшей перспективе мы рассматриваем варианты подобного финансирования не только для дорожной и мостовой инфраструктуры, но и аэропортов, железной дороги, морской и речной инфраструктуры и т.д.", – добавил Кубраков.
По словам главы "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, заемщик получил единые от всех банков-партнеров условия и в дальнейшем будет взаимодействовать исключительно с банком-координатором.
В пресс-службе "Укрэксимбанка" отметили, что предпосылками реализации проекта стали консультации с Министерством инфраструктуры о продолжении финансирования программы "Большое строительство", где было отмечено, что ни один украинский банк не может самостоятельно предоставить такую значительную сумму средств, поскольку она превышает нормативы банков.
Как сообщалось, в июне "Укравтодор" разместил семилетние еврооблигации на сумму $700 млн под 6,25% годовых.
При этом с начала 2021 года расходы "Укравтодора" на обслуживание долговых обязательств выросли до 10 млрд грн, что вдвое больше, чем в прошлом году.
Будь ласка, зачекайте...
1. "папередники крали". як аксіома. але ж це не аксіома - непогано було б навести конкретні приклади й вказати кого саме ви маєте на увазі.
2. "хай крадуть, але ж дороги стали краще", - взагалі чудова теза.
та ні, пане, так це не працює - якщо на будівництві будь-чого були вкрадені гроші, то "хороше" вам вже стовідостків не побудують. вбийте це собі в голову й більше ніколи не повторюйте такої дурні.
крім того, оце ваше: "хай крадуть, але хоч щось роблять", вам не здається, що це про кріпацьке мислення? як на мене саме про це.
Какой интерес брать под 4,9%, когда ОВГЗ в валюте до 4%, - перерасход бюджета 1% , а на сумме 376 миллн.- 3,76 миллн. в год , а за 5 лет 18 миллн. украдено - наверное очень кушать хочется, вот так чиновники тырят на всем с бюджета по нитке - народу дулю под нос.
Дороги не для людей, экономики и бюджета, а люди , экономика и бюджет для дорог,- хоть умри но дороги надо построить за счет бюджета и отдать все налоги и жить без медицины, пенсий и образования, а какого качества , за какую цену и вообще нужны ли они там людей? какая разница, может они строят дорогу для вывоза леса или другого сырья из Украины как в олигархической колонии или по этой дороге будут ездить 10 машин в сутки и те чиновников и олигархов. Вот такая у нас "рыночная" экономика в действительности,которая в демократической среде и под воздействием спроса и предложения в конкурентной борьбе сама должна решает о доцильности строительства дорог и по какой цене, а не тратить деньги народа из бюджета.
Может пора создавать условия для роста экономики страны, населения равные для всех,а не себе все , а населению закон и распродавать страну в том числе иностранцам якобы под "инвестиции", а на самом деле это заграбастывание гос.активов в том числе земли и воровство и вывоз сырья по низким ценам , без уплаты налогов , а так же перестать тырить бюджет на процентах, дорогах и на всем к чему прикасаются руки .
Так ни какого бюджета не хватит,завтра они будут закупать маски или садить деревья , что тоже надо , только за бюджет и по миллиону за 1 штуку, создавать надо,а не брать с бюджета,а для этого надо создавать условия жизни и работы населения, тоесть не мешать и не красть с бюджета так и правнуки будут жить в долг без медицины и образования, и скажут нам большое "спасибо" за контроль над нерадивыми и преступными чиновниками если конечно выживут.