Восточный ГОК решил отказаться от выданной недавно лицензии трейдера электроэнергии

ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" просит Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), аннулировать выданную ему 11 августа лицензию на трейдерскую деятельность на рынке электроэнергии.

Проект постановления об аннулировании лицензии "ВостГОКу" на основании его заявления от 19 августа вынесен на заседание энергорегулятора 1 сентября, передает Интерфакс-Украина.

"Аннулировать ГП "ВостГОК" на основании заявления лицензию на право осуществления хоздеятельности по перепродаже электроэнергии (трейдерской деятельности), выданную согласно постановлению НКРЭКУ №1303 от 11 августа 2021 года", – говорится в проекте постановления.

Решение об аннулировании лицензии вступает в силу со дня его принятия.

Ранее сообщалось, что 11 августа НКРЭКУ выдала единственному в Украине госпредприятию по добыче и переработке урановой руды "Восточный горно-обогатительный комбинат" лицензию на трейдерскую деятельность на рынке электроэнергии.

Напомним, "ВостГОК" в январе-июне 2021 года сократил производство уранового оксидного концентрата (УОК) в 1,8 раза (на 187,9 тонны) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 227,8 тонны.

В 2020 году предприятие снизило чистый убыток на 19,1% (на 130,07 млн грн) по сравнению с 2019 годом – до 550,2 млн грн, но увеличило чистый доход на 8,3% (на 168,58 млн грн) – до 2,2 млрд грн.

Ухудшение производственных показателей предприятия в последние годы связано с периодическим выводом в простой части подразделений из-за проблем с финансированием, во многом связанных с высокой себестоимостью производства продукции ВостГОКа.

Министерство энергетики рассматривает вопрос передачи ВостГОКа в управление НАЭК "Энергоатом", а в мае этого года предложило Минфину и Кабинету министров обеспечить частичное покрытие затрат комбината на производство уранового концентрата в объеме 600 млн грн за счет средств госбюджета.

Ранее бывший на то время вице-президентом "Энергоатома" министр энергетики Герман Галущенко отмечал, что у комбината есть возможность оптимизации затрат, указав на высокую цену закупки электроэнергии и работу с посредниками.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн, тогда как его внутренне производство составляет около 1 тыс. тонн.