Глава "Нафтогаза" назвал наиболее реалистичные гарантии для сохранения транзита

Для безопасности Европы необходимо, чтобы транзит газа через Украину сохранился, пока газ не будет заменен на возобновляемые источники энергии, а это – минимум до 2035 года.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко по итогам встреч со спецпредставителем Германии по вопросу транзита через Украину.

"Украина – надежный транзитер, готовый предложить наиболее конкурентные условия для транзита на это время", – отметил он на странице в Facebook.

Кроме того, Витренко назвал наиболее реалистичные гарантии сохранения транзита через Украину, среди которых:

перенос точек передачи газа в действующих контрактах российского "Газпрома", согласно которым газ сейчас идет в Европу через Украину, на границу РФ-Украина, чтобы сами европейские компании заказывали транзит газа через Украину до 2035 года

создание на электронной платформе Газпромэкспорта точки поставки дополнительных объемов газа на границе РФ-Украина; опять же, чтобы европейские покупатели этого газа сами могли заказывать транзит газа через Украину

разблокировка доступа к украинской газотранспортной системе со стороны РФ для других экспортеров газа в Европу, в частности из Центральной Азии.

"Все вышеперечисленное – это не прихоти Украины. Это как раз воплощение на практике европейских правил о соответствии "слову и духу", которые вспоминают Германия и США в совместном заявлении по "Северному потоку-2", – добавил глава "Нафтогаза".

Витренко уточнил, что "Газпром" должен обеспечить недискриминационный доступ ко всем газопроводам, которые соединяют Россию и Европу, в том числе через Украину.

"Без этого "Северный поток-2" не может заработать, так как при сертификации оператора должен учитываться в том числе "принцип солидарности". Если Россия не хочет играть по европейским правилам, то "Северный поток-2" никогда не должен заработать", – подчеркнул он.

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Ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.