"Укрзализныця" ограничила движение поездов около Авдеевки из-за артиллерийского обстрела

В связи с артиллерийским обстрелом с неподконтрольной украинской власти территории движение поездов в Донецкой области, около станции Авдеевка, временно ограничено.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Из соображений безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутами до станций Покровск и Очеретино", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел начался утром 28 августа. Работников станции Авдеевка и пассажиров эвакуировали в укрытие. Пострадавших среди железнодорожников нет.

Так, поезда №136 Киев – Авдеевкаи №826 Днепр – Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска. Пассажиров из Покровска в Авдеевку и обратно будут доставлять автобусами.

Кроме того, движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино.