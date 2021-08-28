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оборона (401) США (4304)

США выделит Украине $60 миллионов оборонной помощи

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США выделит Украине $60 миллионов оборонной помощи

Президент США Джозеф Байден уполномочил госсекретаря выделить финансовую помощь Украине в размере $60 млн США на оборонные изделия и военное образование.

Соответствующий меморандум обнародован пресс-службой Белого дома.

"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как Президенту я делегирую государственному секретарю полномочия направить выделение до $60 млн на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение для оказания помощи Украине", – говорится в документе.

Напомним, в июне Министерство обороны США выделило дополнительные $150 млн помощи Украине для укрепления обороноспособности.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Белый дом


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Афганським талібам вертольоти, Україні 50 міліонів на нелетальну зброю.
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29.08.2021 08:00 Відповісти
Талибам 8,5 тыс. «Хамви́» - американский армейский внедорожник, а нам 50 лямов на разворовывание.
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29.08.2021 11:28 Відповісти
Спасибо Америка!!!
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29.08.2021 11:04 Відповісти
До Зелі дойде що Козирь добре робе свою працю, щоб насрати на Америку, а Америка почала плювати не на Козиря, а на Україну. Чи може на Зелене...
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29.08.2021 13:55 Відповісти
А Зеля це той самий Єрмак
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29.08.2021 13:57 Відповісти
Та да, - два сапога пара.
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29.08.2021 22:03 Відповісти
Спасибо Америка за помощь, но эта помощь пойдёт не по назначению, а разойдётся по карманам, ну, как и обычно...
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29.08.2021 22:02 Відповісти
Спасибо, но маловато: нужно в 10 раз больше:

хотя бы 600 миллионов долларов в год и лучше в виде значительного количества новейшего американского вооружения, а не в виде "наличных" денег.
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30.08.2021 09:17 Відповісти
Копійки......Треба відновити ядерну зброю і хай хтось "гавкне"......
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30.08.2021 01:03 Відповісти
 
 