США выделит Украине $60 миллионов оборонной помощи
Новини БізнесЦензор Фінанси
Президент США Джозеф Байден уполномочил госсекретаря выделить финансовую помощь Украине в размере $60 млн США на оборонные изделия и военное образование.
Соответствующий меморандум обнародован пресс-службой Белого дома.
"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как Президенту я делегирую государственному секретарю полномочия направить выделение до $60 млн на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение для оказания помощи Украине", – говорится в документе.
Напомним, в июне Министерство обороны США выделило дополнительные $150 млн помощи Украине для укрепления обороноспособности.
Джерело: Белый дом
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
хотя бы 600 миллионов долларов в год и лучше в виде значительного количества новейшего американского вооружения, а не в виде "наличных" денег.