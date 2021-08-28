Межведомственная рабочая группа займется вопросами накопления угля, – Минэнерго

Для координации и мониторинга накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ была создана межведомственная рабочая группа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что в состав группы вошли представители Минэнерго, Минэкономики, Минифина, Мининфраструктуры, Фонда госимущества, руководство компаний АО "Укрзализныця", ПАО "Донбассэнерго", "Центрэнерго" и ООО "ДТЭК".

"Должны работать в режиме day-by-day для оценки ситуации и координации действий относительно накопления угля, чтобы пройти этот отопительный сезон без каких-либо нарушений безопасности поставок электроэнергии потребителям", – сказал министр энергетики Герман Галущенко во время первого заседания группы 27 августа.

В Минэнерго добавили, что в ближайшее время будут введены унифицированные отчетные формы для сбора и анализа информации относительно обеспечения угольной продукции.

Также отмечается, что угледобывающие предприятия и компании тепловой генерации должны ежедневно информировать Минэнерго относительно плановых и фактических объемов угля, запасов на складах угледобывающих предприятий, объемов поставок на ТЭС и ТЭЦ и состояния накопления угля на складах тепловой генерации (объемов поставок (факт/план), в том числе – импорта, запасов на складах).

Напомним, что "ДТЭК Энерго" и ПАО "Центрэнерго" согласовали с американской компанией поставку 75 тыс. тонн энергетического угля. Судно с топливом прибудет в Украину в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 25 августа на складах ТЭС находится 750 тыс. тонн угля. Однако, в соответствии с графиком накопления топлива, утвержденного Минэнерго, на складах ТЭС находится в два раза меньше угля, чем должно быть на 25 августа. В частности, газового угля накоплено в 2,3 раза меньше в соответствии с графиком, тогда как антрацитового – в 1,5 раза.

На складах ТЭЦ на 25 августа находится 168 тыс. тонн угля.