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Ахметов (1570) збитки (997) ДТЕК (1261)

"ДТЭК Энерго" Ахметова сократило убыток в первом полугодии в 32 раза

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"ДТЭК Энерго" в январе-июне 2021 года сократило чистый убыток в 31,6 раза (на 14,83 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 0,48 млрд грн.

Согласно отчету компании, ее выручка за первое полугодие увеличилась на 15% (на 3,06 млрд грн) по сравнению с январем-июнем 2020 года – до 23,51 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

При этом валовая прибыль составила 2,87 млрд грн против 0,42 млрд грн валового убытка за первое полугодие 2020-го.

В "ДТЭК Энерго" агентству уточнили, что на финансовых показателях компании положительно отразилось завершение в мае 2021 года реструктуризации займов.

Рост выручки в основном произошел за счет увеличения объемов отпуска электроэнергии на 14,5% по сравнению с первым полугодием 2020 года, когда действовали искусственные ограничения ТЭС на производство электроэнергии.

Кроме того, "ДТЭК Энерго" в первом полугодии 2021 года почти удвоил капитальные инвестиции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,04 млрд грн.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" завершило 2020 год с чистым убытком 19,13 млрд грн при выручке 47,235 млрд грн и валовой прибыли 4,783 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля и генерацию электроэнергии в структуре холдинга "ДТЭК".

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+7
хоть за одного вора душа спокойная , всё в плюсах
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28.08.2021 20:14
+5
, що не скажеш про Україну загалом.
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28.08.2021 18:59
+5
Донецька рижа ****#
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28.08.2021 21:41
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, що не скажеш про Україну загалом.
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28.08.2021 18:59 Відповісти
хоть за одного вора душа спокойная , всё в плюсах
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28.08.2021 20:14 Відповісти
"ДТЭК Энерго" Ахметова сократило убыток в первом полугодии в 32 раза - Цензор.НЕТ 8168
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28.08.2021 21:19 Відповісти
Ну звісно..Возити вугілля з копанок і спалювати на своїх ТЕС розуму багато не треба....
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28.08.2021 21:41 Відповісти
У Ахметова розуму вистачає, щоб рятувати економіку , і вже не вперше. Якщо цього олігарха не стане, то бєня влаштує нам повний дефолт.
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30.08.2021 06:15 Відповісти
Оксана Стецьків, от читаю ваш коментар і думаю, що повний дефолт в наших головах....Ви були хоча б на одній ТЕС, які приватизував Ахметов??? Ви бачили в якому стані там обладнання і чому звідти втікають люди??? Це стерво викачує грошу з стратегічної галузі не вкладаючи нічого в модернізацію....Поцікавтесь в якому стані зараз Запорізька ТЕС...Може вам відео прислати чи фото??? Що бєня, що ся рижа ****....Обидва ублюдки повинні сидіти...
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30.08.2021 11:21 Відповісти
Донецька рижа ****#
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28.08.2021 21:41 Відповісти
Ошибаетесь, уже британская рыжая.....
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29.08.2021 12:16 Відповісти
Фу какая морда у него противная,сепаро-кацапо-азиат,мутант короче,скупил все энерго компании,прибыльные шахты,мет комбинаты,и с сознанием своего превосходства над простыми людьми ,диктует свои условия на энерго рынке,яркий представитель народа бомбаса,крепкий хозяйственик,професионал
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29.08.2021 03:48 Відповісти
Сколько тебе за вранье Коломойский платит?
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29.08.2021 19:42 Відповісти
Ну хоть кому то повезло,деньги к деньгам.
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29.08.2021 12:14 Відповісти
Ахметов и убыток? люди, вы в своем уме? госпредприятия и убытки--- это да...
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29.08.2021 16:18 Відповісти
Он через офшоры торгует. В Украине показывает убытки чтобы налоги не платить. Не для того облэнерго олигархат скупил чтобы убытки нести. В Украине от стоимости тарифа на электрику-70% это доля облэнерго. и 30% это АЭС,ТЕЦ. В США и другой нормальной стране-наоборот. Вы верите что Ахметовское облэнерго будет работать в убыток? Ну вы смешные. Можно по фиктивным контрактам в 3 раза завысить стоимость маитериалов и работы подрядчиков чтобы икусственно сделать облэнерго убыточным-и НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ УКРАИНЕ
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29.08.2021 23:58 Відповісти
"ДТЭК Энерго" Ахметова сократило убыток в первом полугодии в 32 раза - Цензор.НЕТ 3719
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29.08.2021 17:09 Відповісти
якось до пзди "убиткі" бандіта ахмєтова.
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29.08.2021 22:02 Відповісти
Головне випадково прибуток не показати, а то ще податки доведеться платити.
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30.08.2021 00:25 Відповісти
Ахметов якраз завжди платив податки.
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30.08.2021 06:20 Відповісти
* якусь частину.
Лайф от завжди був "збитковий", як і багато інших його компаній.
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30.08.2021 11:52 Відповісти
А якщо продати халупу і баркас, наглої рижої морди, порясем мошну, то вийдем в прибуток!
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30.08.2021 11:11 Відповісти
Это знечит, что никаких экономически обгрунтованых тарифови НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
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30.08.2021 11:18 Відповісти
 
 