Xiaomi купила стартап по автономному вождению электромобилей за $77 миллионов

Китайский электронный гигант Xiaomi приобрел стартап, специализирующийся на автономном вождении транспортных средств, подключенных к интернету.

Об этом сообщает CNBC, передает enkorr.

Xiaomi заявила, что приобрела стартап Deepmotion за $77,37 млн, чтобы "повысить технологическую конкурентоспособность" своего потенциального бизнеса по производству электромобилей (EV).

В марте Xiaomi объявила о планах запустить собственный бизнес по производству EV и инвестировать в него $10 млрд в течение следующих 10 лет.

Приобретение цифрового картографического стартапа поможет внедрить функции автономного вождения в электромобили, которые в конечном итоге будет производить Xiaomi. Сегодня эта функция активно разрабатывается мировыми автопроизводителями для EV следующего поколения.

Компания объявила о приобретении Deepmotion после того, как представила финансовые результаты за второй квартал, по которым выручка выросла на 64% в годовом исчислении до 87,8 млрд юаней ($13,5 млрд). Xiaomi сообщила, что общий доход и скорректированная чистая прибыль достигли рекордных квартальных значений. При этом смартфоны составили 67,3% от общей выручки, однако компания стремится уменьшить свою зависимость от мобильных телефонов за счет производства других устройств, подключенных к интернету. Xiaomi надеется, что электромобили станут для нее новым источником дохода.

Deepmotion базируется в Пекине и специализируется на трехмерной картографии, которая может быть использована в системах автономоного вождения транспортных средств, подключенных к интернету.

Xiaomi планирует начать серийное производство собственных электромобилей в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что Хiaomi откажется от бренда Mi начиная с третьего квартала 2021 года.