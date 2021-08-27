Кабмин начал процесс формирования плана действий в сфере изменения климата

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины совместно с Минфином, Минэнерго, Минагрополитики, Мининфраструктуры, Минэкономики, Минрегионом и правительственным Офисом координации европейской и евроатлантической интеграции начало процесс формирования плана ключевых трансформаций и мероприятий по выполнению обновленного Национально определенного взноса в Парижское соглашение.

Об этом говорится в сообщении Минприроды.

"Сегодня одна из главных задач Міндовкілля в сфере изменения климата – разработать операционный план мероприятий по реализации обновленного Национально определенного взноса в Парижское соглашение, чтобы усилить внутреннюю координацию и мониторинг выполнения климатических целей, а также для расширения сотрудничества с международными финансовыми организациями и партнерами. Ведь и правительство, и наши международные партнеры должны четко понимать, как Украина будет достигать климатических целей и какая поддержка нам для этого нужна. Поэтому мы начинаем работу над детальным планом и конкретными проектами трансформаций", – отметил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

По словам замминистра Ирины Ставчук, сначала план должен быть общеагрегированным по всем секторам, что представлены в обновленном национально определенном взносе в Парижское соглашение и результатах моделирования ЕБРР. Затем на основе этих мер будут сформированы приоритетные ключевые трансформации, которые Украина должна выполнить до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил намерение сократить к 2030 году выбросы парниковых газов до 35% (по сравнению с уровнем 1990 года) в рамках Парижского соглашения.