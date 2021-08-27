Цены на газ в Европе взлетели выше $580 за тысячу кубометров из-за действий "Газпрома"

ООО "Газпром экспорт" на этой неделе перестало продавать газ на 2022 год на своей Электронной торговой платформе, что привело к очередному росту цен на европейских газовых биржах.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, "Газпром экспорт" перестал предлагать на ЭТП газ с поставкой в первом квартале 2022 года и на весь 2022 год, передает Интерфакс-Украина.

Официальные данные ЭТП "Газпром экспорта" свидетельствуют, что последний контракт на первый квартал 2022 года был продан 23 августа. Далее – 24 и 26 августа – продавались только контракты на 2023 год.

Агентство отмечает, что изменения в контрактах произошли через час после обнародования решения германского суда, отказавшегося освобождать "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС, что может задержать запуск газовой магистрали.

С 25 августа на площадке "дочки" "Газпрома" доступны только контракты на зиму 2022-2023 года и на полный 2023 год.

Вечером 27 августа цена газа на рынке Европы опять превысила $580 за тыс. кубометров, что более чем на 6% превышает закрытие четверга. Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт – сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – взлетал до $585 за тыс. кубометров.