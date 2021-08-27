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Цены на газ в Европе взлетели выше $580 за тысячу кубометров из-за действий "Газпрома"

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Цены на газ в Европе взлетели выше $580 за тысячу кубометров из-за действий

ООО "Газпром экспорт" на этой неделе перестало продавать газ на 2022 год на своей Электронной торговой платформе, что привело к очередному росту цен на европейских газовых биржах.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, "Газпром экспорт" перестал предлагать на ЭТП газ с поставкой в первом квартале 2022 года и на весь 2022 год, передает Интерфакс-Украина.

Официальные данные ЭТП "Газпром экспорта" свидетельствуют, что последний контракт на первый квартал 2022 года был продан 23 августа. Далее – 24 и 26 августа – продавались только контракты на 2023 год.

Агентство отмечает, что изменения в контрактах произошли через час после обнародования решения германского суда, отказавшегося освобождать "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС, что может задержать запуск газовой магистрали.

С 25 августа на площадке "дочки" "Газпрома" доступны только контракты на зиму 2022-2023 года и на полный 2023 год.

Вечером 27 августа цена газа на рынке Европы опять превысила $580 за тыс. кубометров, что более чем на 6% превышает закрытие четверга. Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт – сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – взлетал до $585 за тыс. кубометров.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+16
Путлер в разнос пошел!))) Немчура и жабоеды пришипились, надеясь на авось!))) А надо запретить всем судам ********* и их агентам обслуживаться в портах Европейского союза. Даже иностранным с кацапёздовскими грузами- просто болтаться в море. Босфор- закрыть для путиноидых торгашей и военных. Это жестко, но не поймет Путлер по другому! Только душить пид...раса за шею!
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27.08.2021 20:40
+4
готов поспорить, что еврохлюпики очканут бодаться с ****** и включат заднюю, прикрываясь якобы защитой своего избирателя, который страдает. Хотя рецепт прост - влупить санкции по полной, от поставок лекарств до ареста счетов олигархов и активов, например по делу Юкоса, где Рашка должна выплатить Ходорковскому более 50 млрд долларов
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27.08.2021 21:11
+4
Ну правильно. Доведет до $1000 и поставит ультиматум, кто станет раком тому скидка $100
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28.08.2021 00:23
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Путлер в разнос пошел!))) Немчура и жабоеды пришипились, надеясь на авось!))) А надо запретить всем судам ********* и их агентам обслуживаться в портах Европейского союза. Даже иностранным с кацапёздовскими грузами- просто болтаться в море. Босфор- закрыть для путиноидых торгашей и военных. Это жестко, но не поймет Путлер по другому! Только душить пид...раса за шею!
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27.08.2021 20:40 Відповісти
А что такое корман? Что- то с кормом связанное или с кормой?
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28.08.2021 06:56 Відповісти
нечего газ сжигать на ТЕЦ. ставьте ветрогенераторы, солнечные панели и солнечные коллекторы, да просто поменяйте все лампочки на led

поставьте металлопластиковые окна, утеплите дом минеральной ватой
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28.08.2021 09:48 Відповісти
Так это-же работать нужно. А украинцы хотят ничего не делать и чтобы ЕС обеспечил нам дешевый газ и транзит чтобы ничего не делая деньги зарабатывать. За 30 лет можно было все совковые бетонные дома утеплить дешевым пенопластом и поставить пластиковые окна за беспроцентный кредит по госпрогграмме. Если-бы такая госпрограмма была))) И построить еще 4-6 энергоблоков АЭС и переводить потихоньку на электроотопление-как в Финляндии делают. Плюс разрабатывать сви газовые местоорождения-как классические так и сланцевые. Но это ведь ГОСПРОГРАММА должна быть на 10 лет и РАБОТАТЬ нужно. А у нас Президенты и чиновники живут в 5 летнем цикле-никого не интересует то что будет через 10 лет когда их при власти уже не будет. Нацарююб на 5 карбованцив та втечу. Самая богатая страна после Рашки при развале СССР-Украина за 30 лет стала самой нищей в Европе(на 1 жителя) Спасибо Украинской власти что работает на свой карман а не на государство. Нариду тоже спасибо-за Президентов которых он выбирал
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28.08.2021 12:33 Відповісти
В первом полугодии Газпром получил рекордную прибыль, так какой ему смысл продавать больше и сбивать цену.
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27.08.2021 20:45 Відповісти
готов поспорить, что еврохлюпики очканут бодаться с ****** и включат заднюю, прикрываясь якобы защитой своего избирателя, который страдает. Хотя рецепт прост - влупить санкции по полной, от поставок лекарств до ареста счетов олигархов и активов, например по делу Юкоса, где Рашка должна выплатить Ходорковскому более 50 млрд долларов
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27.08.2021 21:11 Відповісти
а че у хлюпиков ввп больше чем у парашки?
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28.08.2021 01:43 Відповісти
У кацапии ВВП на 53% - продажа нефти и газа, если ты не в курсе. Погугли, как штаты и саудиты без единного выстрела разогнали совок. А дикая орда кацапия - это даже не половина совка по ВВП. Если совок имел в мировой экономике примерно 20% ввп, то кацапия сейчас имеет ВВП 1.5% от мирового ВВП. А если убрать углеводы, то скрепные поносцы по уровню мирового ввп как раз сравняются с Гондурасом. Так что кацапии не стоит надувать щеки, а то опять обосрется. Живой пример, когда членоголовое ***** в прошлом году пыталось бодаться с саудитами. Закончилось тем, что цена нефти ушла в минус. ***** 2 раза слезно, стоя раком, просил Трампа, чтобы он вышел на принца Мухаммада ибн Салмана аль Сауда, чтобы тот простил его и что он, *****, больше не будет так делать.
Так что при желании Запад может поставить раком дикую орду расею.
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28.08.2021 13:30 Відповісти
Такой умный чтош ты тут потерял тебе в Нафтогаз надо.
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28.08.2021 13:57 Відповісти
Так для этого надо яйца иметь. А сегодняшние "мировые лидеры" - это мерзкие, продажные толерасты-импотенты, способные только на обеспокоенность и озабоченность.
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28.08.2021 14:36 Відповісти
А ведь предупреждают умные головы ЕС,что нельзя допустить СП 2 к эксплуатации ,нельзя. Бункерная крыса уже начала наглеть, а что будет,если пустят СП2???
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27.08.2021 22:52 Відповісти
цены упадут чем больше труб в ЕС от разных производителей они начнинают конкурировать и цену сбивать, но тут проблема в том что не Гаспром устанавливает цену на Газ а мировой спрос восновном в Азие где цена на много выши и все везут там где больше прибели а в Европе блогодоря Гаспромоскому трубе цена нижи.
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28.08.2021 13:56 Відповісти
Ну,ну.Я посмотрю,как ты запоешь в Германии,по иконке вроде бы ты из Германии,когда газпром для повышения цен уменьшит давление газа,как сейчас,а за окном - зима.Вот тогда и поговорим .Ну а пока-my friend wish you good luck in the future.
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28.08.2021 18:56 Відповісти
Ну правильно. Доведет до $1000 и поставит ультиматум, кто станет раком тому скидка $100
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28.08.2021 00:23 Відповісти
шо, меркельша раком станет? скидки не будет
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28.08.2021 07:29 Відповісти
кацапа, а якого біса ти тут пасквілі строчиш, йди на сру та насолоджуйся лизанням *****.
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28.08.2021 09:55 Відповісти
Сейчас наши чиновники втихаря будут толкать наш газ в Европу а нам покажут фигу типо смотрите какой в Европе газ дорогой, хотите покупайте по $600-800
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28.08.2021 00:25 Відповісти
це ще ПП-2 не запустили, як казали "хуже не будет"
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28.08.2021 07:21 Відповісти
так получается пуйло и территории забрал и европу с америкой раком поставил?
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28.08.2021 07:30 Відповісти
ще одне, що критеріями раком чи сраком, тужиться. Цены на газ в Европе взлетели выше $580 за тысячу кубометров из-за действий "Газпрома" - Цензор.НЕТ 1476
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28.08.2021 09:58 Відповісти
Путлєр приймав Меркель лише з поваги. Вона в інтригах кремля проти України вже своє відіграла, але обіцяне від ВВП ще попереду. Мабуть це посада в якійсь дочірній фірмочці десь на 200 000 річних, як у австріячки Кнайсель Катеринки,старій агентки ФСБ. Тепер на днях до Мокви прискакав і ще один молоденький перспективний агентик Ді Майо з Італії. Цей від старої гвардії комуняк посланець,що тепер під різних нацпатріотів шифруються (комуністи,фашисти- це одне й теж,самі знаєте). Отримав інструкції і попер назад з якимись дарунками, типу "ми вам гроші і газ, ви нам службу і політичний джаз". А піднята ціна- це гра в бутафорію для прикриття всієї цієї засланої в Європу агентурної кодли. Якби ЄС захотів Росію мати в своїх планах та діях ,то вже все б давно спрацювало на користь цивілізації, а не дикунам з росії. Гроші Путлєра- ось і всі колихання в Європі.
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28.08.2021 07:58 Відповісти
Так,доповню. Треба прийняти вже,що Путлєр якщо щось дав- він повинен це ж і повернути. Так повчав їхній тиран Петро 1. Все по методичці.
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28.08.2021 08:01 Відповісти
интересно, в европе еще не считают газ оружием раши против них?
еще не дошло?
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28.08.2021 11:47 Відповісти
Поки німці на стороні оркостана нічого ЕС не зробить.
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28.08.2021 16:35 Відповісти
еврожопа, пфффффффф
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28.08.2021 18:45 Відповісти
Высокая цена на газ только ускорит переход ЕС на независимые источники Энергии-Зеленую энергетику и АЭС. И снова возобновится массовая добыча сланцевого газа-это снова станет очень выгодно. Почему Украина имея 2 больших месторождения сланцевого газа(под Львовом и Словянском)-не может привлечь инвесторов для этой добычи?
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28.08.2021 12:36 Відповісти
Так начали же в 13-м году (или хотели начать, уже и не вспомню) совместно с американскими компаниями добывать у нас сланцевый газ. Вроде как говаривали, что его количества достаточно, чтобы отказаться от расеянского газа на долгие-долгие годы. Тогда же рашка подняла страшный вой, начала давить на яныка. И в итоге эти "сланцевые" дела связаны с отказом януковоща от евроинтеграции и разворот в сторону роиси.

А вот почему сейчас этим не занимаются - вопрос. Наверное потому что нетронутых бабок в казне мало + наличие дебилоидного зеправительства.
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30.08.2021 22:21 Відповісти
кофидмафия денег напечатала за лохдауны и инфляцию сделали ,а с Путиным договарились, что Газпром козлом отпущения сделать для оправдания роста цен на ,ВСЕ' что вздумается.Обазначили врага,но все хозяева денег в выиграше вместе с Путиным.Вот такая вот многоходовочка люби малята .
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28.08.2021 13:35 Відповісти
Як це все читабельно ( дії ореостана).
А тепер якби ЕС ввели ембарго на газ від газпрому, то ціна за день стала б 0.
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28.08.2021 16:24 Відповісти
Оркостана
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28.08.2021 16:24 Відповісти
Почалось. Надійні партнери у діі
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28.08.2021 17:31 Відповісти
 
 