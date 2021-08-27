Цены на газ в Европе взлетели выше $580 за тысячу кубометров из-за действий "Газпрома"
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ООО "Газпром экспорт" на этой неделе перестало продавать газ на 2022 год на своей Электронной торговой платформе, что привело к очередному росту цен на европейских газовых биржах.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, "Газпром экспорт" перестал предлагать на ЭТП газ с поставкой в первом квартале 2022 года и на весь 2022 год, передает Интерфакс-Украина.
Официальные данные ЭТП "Газпром экспорта" свидетельствуют, что последний контракт на первый квартал 2022 года был продан 23 августа. Далее – 24 и 26 августа – продавались только контракты на 2023 год.
Агентство отмечает, что изменения в контрактах произошли через час после обнародования решения германского суда, отказавшегося освобождать "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС, что может задержать запуск газовой магистрали.
С 25 августа на площадке "дочки" "Газпрома" доступны только контракты на зиму 2022-2023 года и на полный 2023 год.
Вечером 27 августа цена газа на рынке Европы опять превысила $580 за тыс. кубометров, что более чем на 6% превышает закрытие четверга. Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт – сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – взлетал до $585 за тыс. кубометров.
Будь ласка, зачекайте...
поставьте металлопластиковые окна, утеплите дом минеральной ватой
Так что при желании Запад может поставить раком дикую орду расею.
еще не дошло?
А вот почему сейчас этим не занимаются - вопрос. Наверное потому что нетронутых бабок в казне мало + наличие дебилоидного зеправительства.
А тепер якби ЕС ввели ембарго на газ від газпрому, то ціна за день стала б 0.