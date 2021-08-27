В Украине запустили еще 20 камер для автоматической фиксации нарушений на дорогах

С 27 августа на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог заработали приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

В частности, расположение приборов следующее:

Волынская область (4 приборов контроля "Каскад"):

на 82 км + 575 автодороги Н-22, в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

на 95 км + 200 автодороги Н-22, в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

на 129 км + 788 автодороги М-19, в направлении г. Ковель (ограничение скорости 50 км/ч)

на 444 км + 971 автодороги М-07, в направлении г. Любомль (ограничение скорости 50 км/ч)

Полтавская область (1 прибор контроля "Каскад"):

на 155 км + 696 автодороги М-03, в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч)

Львовская область (5 приборов контроля "Каскад"):

на 16 км + 153 автодороги М-11, в направлении г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 21 км + 671 автодороги М-10, в направлении г. Львов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 53 км + 580 автодороги М-10, в направлении г. Краковец (ограничение скорости 50 км/ч)

на 528 км + 459 автодороги М-06, в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч)

на 3 км + 360 автодороги М-10-01, в направлении с. Рясное-Русское (ограничение скорости 50 км/ч)

Киевская область (4 приборов контроля "Каскад"):

на 9 км + 784 автодороги Р-01, в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 9 км + 994 автодороги Р-01, в направлении г. Обухов (ограничение скорости 50 км/ч)

на 3 км + 441 автодороги Р-01, в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч)

на 3 км + 461 автодороги Р-01, в направлении г. Обухов (ограничение скорости 50 км/ч)

Запорожье (3 прибора контроля "Каскад"):

ул. Дом Отдыха (поворот к музею), в направлении моста Преображенского (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Истомина, 125-а, в направлении Никопольского шоссе (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Днепр ГЭС, в направлении центра города (ограничение скорости 50 км/ч)

Мелитополь (1 прибор контроля "Каскад"):

просп. Богдана Хмельницкого, 23 в направлении ул. Седовцев (ограничение скорости 50 км/ч)

Кривой Рог (2 прибора контроля "Каскад"):

ул. Волгоградская, 11, в направлении ул. Марийская (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Волгоградская, 13, в направлении ул. Медовая (ограничение скорости 50 км/ч)

Сейчас автоматически фиксируют правонарушение 77 приборов, которые расположены в городах Киев, Кропивницкий, Харьков, Львов, Черкассы, Житомир, Чернигов, а также в Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской областях.