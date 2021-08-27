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Завтра в центре Киева ограничат движение транспорта из-за пробега

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Завтра в центре Киева ограничат движение транспорта из-за пробега

28 августа в центре Киева будет ограничено движение транспорта в связи с IV Всеукраинским патриотическим забегом по легкой атлетике в память о погибших воинах.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Забег состоится с 09:45 до 14:00 по маршруту: улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни) – улица Большая Васильковская – улица Павла Скоропадского – улица Бассейная – улица Эспланадная – территория НСК "Олимпийский" – улица Саксаганского – улица Шота Руставели – улица Бассейная – улица Павла Скоропадского – улица Большая Васильковская – улица Крещатик.

По информации организаторов, целью забега является чествование памяти погибших воинов АТО, выражение благодарности военнослужащим и их семьям за вклад в сохранение территориальной целостности и национального достоинства страны.

Все желающие смогут присоединиться и пробежать 2, 5 или 10 км за кого-либо из украинских воинов, погибших при защите страны на востоке. Участие в мероприятии бесплатное.

Нынешний забег будет проходить в столице и других городах Украины.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  КГГА


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