Кабмин согласовал объединение "Электротяжмаша" и "Турбоатома"

Кабинет министров согласовал реорганизацию АО "Завод "Электротяжмаш" путем присоединения к АО "Турбоатом".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1005-р от 26 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, решение принято по предложению Фонда государственного имущества, которому поручено осуществить комплекс мероприятий и процедур, связанных с присоединением "Электротяжмаша" к "Турбоатому".

При этом Кабмин внес "Турбоатом" в перечень объектов большой приватизации государственной собственности.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества назначил на 27 августа внеочередное собрание акционеров АО "Турбоатом", на которое вынес вопрос о присоединении к нему завода "Электротяжмаш".

В повестку дня собрания акционеров АО "Турбоатом" также внесены вопросы утверждения рыночной стоимости акций АО "Турбоатом" и смены его названия на АО "Украинские энергетические машины" (АО "Укрэнергомашины").

Напомним, в апреле Кабинет министров принял постановление о преобразовании госпредприятия "Завод "Электротяжмаш" в акционерное общество в процессе приватизации.

"Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

"Турбоатом" – единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. Государству в лице Фонда госимущества Украины принадлежит более 75,22% акций компании. Крупным миноритарием (15,34% акций) является венчурный инвестфонд "Седьмой" под управлением КУА "Сварог Эссет Менеджмент", связанной с предпринимателем Константином Григоришиным. Еще 5,598% принадлежит зарегистрированной на Кипре Biscone Ltd., аффилированной с холдингом российского миллиардера Алексея Мордашова.