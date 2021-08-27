J.P. Morgan ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины на этот год

J.P. Morgan ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году до 4,5% с 5,6% в апрельском прогнозе, при этом в 2022 году ожидается рост экономики страны на 5%.

Это следует из материалов EMEA Emerging Markets Research, передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, J.P. Morgan прогнозирует среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 9% в 2021 году с дальнейшим снижением до 7,3% в 2022 году.

При этом на конец этого года инфляция ожидается на уровне 8,7%, а пик ее придется на сентябрь - 10,5%.

Как ожидает J.P. Morgan, курс гривни в октябре-декабре 2021 года будет находиться на уровне 27,5 грн/$, в январе-марте 2022 года - 28 грн/$, в апреле-июне - 28,5 грн/$.

При этом прогноз J.P. Morgan предусматривает рост учетной ставки Национального банка Украины с существующих 8% годовых до 8,5% уже на ближайшем пересмотре 9 сентября, а в первом квартале 2022 года - до 9% с дальнейшим повышением до 9,25% во втором квартале.

Дефицит платежного баланса в 2021 году ожидается на уровне 1,7% ВВП, в следующем году - на уровне 3,5% ВВП.

Как сообщалось, Минэкономики предварительно оценивает рост ВВП Украины по итогам второго квартала в 6%, рост экономики по итогам полугодия оценивался в 1,9%. В министерстве отмечали, что экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось, но сохраняют прогноз роста ВВП на 4,1% по итогам года.

Согласно данным Госстата, реальный ВВП Украины в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года упал на 2,2%. Предварительно Госстат оценивал падение экономики в первом квартале в 2%, а Нацбанк – в 1,5%.

Напомним, ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, по итогам второго – 11,4%, первого – 1,3%. В целом по итогам 2020 года Госстат оценил падение украинской экономики в 4%.