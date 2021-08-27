БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2681 відвідувач онлайн
Новини ТехнологіїКорпоративні відносини
1 505 1
космос (506) ракети (319) США (4302)

Американская ULA перестанет покупать российские двигатели для космических ракет

Новини БізнесЦензор Технології Корпоративні відносини

Американская ULA перестанет покупать российские двигатели для космических ракет

Американская компания United Launch Alliance (ULA), которая является совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin и осуществляет запуски в интересах Пентагона, больше не будет закупать российские двигатели РД-180.

Об этом заявил гендиректор компании Тони Брюно, передает Укринформ.

По словам Брюно, компания в середине десятилетия окончательно откажется от использования ракеты-носителя Atlas V, первая ступень которой оснащена российским двигателем РД-180, заменив ее новой - Vulcan. До тех пор ULA планирует осуществить еще 29 миссий с использованием Atlas V.

Брюно отметил, что в настоящее время три или четыре двигателя типа РД-180 установлены на ракетах Atlas V для будущих миссий, остальные - на складах.

Ранее первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников в интервью Интерфаксу заявлял, что продажа в США двигателей приносит НПО "Энергомаш" около трети от общей выручки - речь идет о 10-13 млрд руб. в год.

Ранее, в июле 2020 года, американская компания Blue Origin передала компании ULA для испытаний первый ракетный двигатель BE-4, который может заменить российский РД-180.

Конгресс США неоднократно призывал отказаться от использования российских двигателей. В 2014 году с этой целью ULA и Blue Origin заключили соглашение о разработке BE-4.

Действующий закон требует от космических сил США прекратить использование Atlas V для запусков спутников Пентагона к 2022 году.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Укринформ


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Начнем с того, что никакого «российского двигателя РД-180» в природе не существует. Есть двигатель РД-180, созданный в рамках российско-американского сотрудничества, который был разработан наРФией по заказу США, и который в настоящее время производится американской компанией Pratt & Whitney на российских производственных мощностях. Поэтому сама подача материала в российских СМИ, которые пишут, что «США закупает двигатели в россии» - 100% густая ложь. Это все равно как написать, что «Apple закупает свои Iphone в Китае» только на том основании, что всё их производство сосредоточенно там.
показати весь коментар
27.08.2021 18:57 Відповісти
 
 