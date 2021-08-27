"Приватбанк" назначил координатора по разделению активов

Наблюдательный совет государственного "Приватбанка" по итогам конкурсного отбора назначил на новую должность заместителя председателя правления по вопросам реорганизации и проблемных активов Игоря Лебединца.

Соответствующее решение набсовет принял 26 августа, передает пресс-служба "Приватбанка".

"На новой должности Игорь Лебединец будет координировать реализацию раздела "Приватбанка" на "хороший" и "плохой" банк", – отмечается в сообщении.

До этого Лебединец занимал должность члена правления "Приватбанка" по вопросам сети и проблемной задолженности.

Кроме того, после завершения почти пятилетнего срока полномочий в должности заместителя председателя правления по вопросам управления проблемными активами Галина Пахачук назначена советником председателя правления банка по вопросам стратегии по "токсичному портфелю".

Кроме того, 26 августа наблюдательный совет "Приватбанка" утвердил новую структуру и состав правления банка.

"Обновленная структура исполнительного органа управления финансового учреждения обеспечивает его оптимальный состав, необходимый для управления банком и успешной реализации обновленной стратегии развития", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров одобрил Стратегию развития "Приватбанка" до 2024 года, которая предусматривает выведение токсичных активов, связанных с бывшими собственниками, в отдельное подразделение и создание "хорошего банка" с его последующей приватизацией.

28 мая набсовет назначил новым главой правления "Приватбанка" Герхарда Бьоша. До этого он занимал должность первого заместителя главы правления "Райффайзен банка Аваль" с ноября 2010 года по 30 апреля 2021 года. В целом в структурах группы "Райффайзен" он работал с 2004 года.

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.