Нацбанк приостановил лицензии пяти страховых компаний

Национальный банк Украины применил меры воздействия, а именно временно остановил все лицензии на осуществление страховой деятельности пяти страховым компаниям, из них - двум компаниям по страхованию жизни.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 27 августа, сообщает пресс-служба регулятора.

Меры воздействия применены в следующих компаний: ЧАО "СК "Гамма" (ЕГРПОУ 33947733), ОДО "СК "Лидер" (ЕГРПОУ 43141969), ЧАО "СК "Остра" (ЕГРПОУ 14288111), ПрАСТ "Новый Днепр" (ЕГРПОУ 20473887) и ПрАСТ "Астро-Днепр" (ЕГРПОУ 13626422).

Все страховщики не выполнили предыдущие меры воздействия, имеют неудовлетворительное финансовое состояние и более года нарушают норматив платежеспособности и достаточности капитала. Это, в свою очередь, создает риски неспособности поглотить риски, связанные со страховой деятельностью, а также неполного и несвоевременного выполнения обязательств перед клиентами по договорам страхования. Основаниями для применения таких мер воздействия стал ряд нарушений: