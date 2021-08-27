Нацбанк приостановил лицензии пяти страховых компаний
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Национальный банк Украины применил меры воздействия, а именно временно остановил все лицензии на осуществление страховой деятельности пяти страховым компаниям, из них - двум компаниям по страхованию жизни.
Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 27 августа, сообщает пресс-служба регулятора.
Меры воздействия применены в следующих компаний: ЧАО "СК "Гамма" (ЕГРПОУ 33947733), ОДО "СК "Лидер" (ЕГРПОУ 43141969), ЧАО "СК "Остра" (ЕГРПОУ 14288111), ПрАСТ "Новый Днепр" (ЕГРПОУ 20473887) и ПрАСТ "Астро-Днепр" (ЕГРПОУ 13626422).
Все страховщики не выполнили предыдущие меры воздействия, имеют неудовлетворительное финансовое состояние и более года нарушают норматив платежеспособности и достаточности капитала. Это, в свою очередь, создает риски неспособности поглотить риски, связанные со страховой деятельностью, а также неполного и несвоевременного выполнения обязательств перед клиентами по договорам страхования. Основаниями для применения таких мер воздействия стал ряд нарушений:
- невыполнение мер воздействия, которые Национальный банк применил в апреле этого года, в виде обязательства устранить нарушение (несоблюдение обязательных финансовых нормативов) и их причин;
- длительные нарушения по несоблюдению обязательных финансовых нормативов (нарушения длятся более года, а у некоторых страховщиков - более двух лет);
- отсутствие любых позитивных изменений в восстановлении финансового состояния;
- непроведение необходимой докапитализации страховщиков;
- непредоставление Национальному банку конкретного, реалистичного и обоснованного перечня мер (включая расчеты), которые компании планируют принимать для восстановления своего финансового состояния;
- наличие невыполненных мер воздействия, примененных предыдущим регулятором рынков небанковских финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) за нарушение аналогичных норм законодательства Украины;
- наличие других нарушений законодательства страны о финансовых услугах. В частности, непроведение обязательного аудита годовой финансовой отчетности страховщика, а также непредоставление регулятору аудиторских отчетов по проведению обязательного аудита финансовой отчетности и о предоставлении уверенности в отношении годовых отчетных данных страховщика за 2020 год.
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