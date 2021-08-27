Минфин спрогнозировал рост доходов местных бюджетов в 2022 году на 58 миллиардов

В 2022 году прогнозируется увеличение доходов местных бюджетов по сравнению с 2021 годом на 16,2% или на 57,6 млрд грн.

Об этом первый заместитель министра финансов Денис Улютин сообщил в ходе бюджетных консультаций с представителями всеукраинских ассоциаций органов местного самоуправления, передает пресс-служба Минфина.

Он также отметил, что доходная часть местных бюджетов за январь-июль текущего года выполнена почти 190 млрд грн, что на 21% или на 33 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Улютин уточнил, что основным бюджетообразующим налогом для местных бюджетов является налог на доходы физических лиц, которого за указанный период поступило 115 млрд грн, что на 20% или на 19,3 млрд грн больше, чем в январе-июле 2020 года.

Участники встречи также обсудили механизм обеспечения межбюджетных отношений в проекте госбюджета-2022 и основные подходы к распределению межбюджетных трансфертов с учетом изменений в административно-территориальном устройстве Украины.

"Общие объемы межбюджетных трансфертов предусматриваются для 1463 местных бюджетов, а это 24 областных бюджеты и бюджет города Киева, а также 1438 бюджеты территориальных общин", – отметил Денис Улютин.

Напомним, в соответствии со статьей 37 Бюджетного кодекса Кабинет министров обязан одобрить законопроект о государственном бюджете и подать его Верховной Раде и президенту не позднее 15 сентября.