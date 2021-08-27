"Укрзализныця" купит 20 новых электричек для работы в пригороде Киева

АО "Укрзализныця" планирует начать обновление пассажирского пригородного сообщения с закупки 10-20 новых электричек для работы вокруг Киева.

Об этом рассказал и.о. члена правления "Укрзализныци", директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский, передает Интерфакс-Украина.

"На стартовом этапе мы говорим о 10-20 поездах, которые будут обслуживать пригородное направление вокруг столицы. Дальше - больше. Возможно, не везде это будет единый формат, поскольку есть разные потребности пригорода по всей стране и разные инфраструктурные особенности", - заявил Перцовский.

Он также сообщил, что сейчас компания тестирует электрички производства швейцарской компании Stadler, готовится к большому международному тендеру на электропоезда, детализирует техническое задание.

"Stadler - это тот игрок, который уже заявил о готовности локализоваться в Украине. У компании уже есть успешный опыт в восточноевропейских странах. В Украине есть большая база производителей вагонной мебели, кабинного оборудования, стекол, различного электронного оборудования, за счет этого у нас может быть локализация даже выше, чем Stadler достиг в той же Беларуси", - отметил Перцовский.

Как сообщалось, в августе для испытаний в Украину был доставлен пятивагонный электропоезд Stadler Flirt ЭПМ. В июне сообщалось, что Stadler выбрал локацию для развертывания завода по производству электропоездов в Украине и готов предоставить для тестирования 1-2 электропоезда.

Максимальная скорость электропоезда ЭПМ 160 км/ч. В поезде 262 места для сидения 1 и 2 класса, также предусмотрены места для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.