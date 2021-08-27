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Винница возьмет кредит на 300 миллионов для реконструкции аэропорта

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Винница возьмет кредит на 300 миллионов для реконструкции аэропорта

Винницкий городской совет поддержал решение о заимствовании с целью финансирования первой очереди масштабной модернизации аэровокзала.

Как сообщает пресс-служба горсовета, на обновление взлетно-посадочной полосы предусмотрено финансирование из государственного бюджета, а для старта работ по ремонту аэровокзала привлекут кредит и продолжат поиск инвесторов-партнеров..

"В рамках реконструкции аэродрома мы брали обязательства по реконструкции аэровокзала. Единственный момент, что не стоит сегодня начинать реконструкцию аэровокзала, не понимая окончательно гарантии финансирования по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы. На сегодняшний день мы в ожидании непосредственно самих средств. Хотя все организационные процедуры с нашей стороны и со стороны Кабинета министров и соответствующего министерства проведены", – отметил городской голова Сергей Моргунов.

"Что касается аэровокзала, мы работали над тем, чтобы по принципам государственно-частного партнерства найти партнера, который построит нам или сделает реконструкцию аэровокзала. К сожалению, COVID внес свои коррективы. Поэтому мы предусматриваем для первой очереди реконструкции аэровокзала 300 млн грн кредита. На этот год берем первые 30 млн грн", – добавил мэр Винницы.

Масштабная модернизация аэровокзала, согласно предварительным расчетам, продлится в течение 2021-2023 годов. За средства бюджета территориальной общины уже разработана проектно-сметная документация, с использованием современных Building Information Modeling технологий. Как предполагается, пропускная способность терминала после завершения двух очередей реконструкции может достичь 550 пассажиров в час для международных и внутренних рейсов в целом.

Реконструкция аэродрома позволит принимать самолеты вместимостью до 200 пассажиров семейств Boeing 737-800 и Airbus 320. По мнению авиаэкспертов, благодаря привлечению новых авиакомпаний предприятие сможет обеспечить рост пассажиропотока до 300 тыс. пассажиров уже в первые 3-4 года после обновления инфраструктуры.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Винницкий горсовет


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