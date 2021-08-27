Талибы предложили Турции взять в управление аэропорт в столице Афганистана, – Эрдоган

Захватившие власть в Афганистане талибы предложили властям Турции взять на себя управление аэропортом в Кабуле.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в аэропорту в Стамбуле, передает Укринформ со ссылкой на издание Sözcü.

"Мы провели 3,5 часовую встречу с талибами в посольстве Турции. Талибан предложил нам управление аэропортом Кабула. Давайте, мы обеспечим безопасность, но вы – управление. Мы не приняли еще решения по этому поводу", – сказал Эрдоган.

При этом он не исключил, что переговоры могут продолжиться.

"Сейчас в Афганистане существует серьезный вакуум управления. После того, как руководство станет ясно, мы примем свое решение", – сказал президент Турции.

По его словам, приоритетом сегодня является эвакуация граждан Турции из Афганистана. Также продолжается эвакуация военного контингента.

Турция ранее неоднократно подчеркивала готовность взять на себя управление аэропортом в Кабуле, в частности после выхода из страны американских подразделений. Однако позавчера, учитывая постоянное усложнение ситуации вокруг Кабульского аэропорта, Турция начала вывод своего контингента из этой страны.

чера, 26 августа, ситуация приобрела новое обострение. В результате взрывов в столице Афганистана в течение дня погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения.