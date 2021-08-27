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СБУ обнаружила схему поставки некачественных продуктов питания пограничникам

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СБУ обнаружила схему поставки некачественных продуктов питания пограничникам

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила масштабную сделку на закупке продуктов питания для подразделений Госпогранслужбы. По заключению экспертов, часть товаров не соответствовали санитарным требованиям, и уже подтверждены убытки лишь на одной из закупок на 800 тыс. грн. Сейчас продукция изъята из воинских частей.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Установлено, что противоправную деятельность организовал руководитель коммерческой структуры из Полтавской области. Злоумышленник создал на территории региона несколько подконтрольных фиктивных фирм. Через них он поставлял военным некачественную продукцию, а полученные из бюджета деньги выводил в тень.

Во время обысков по местам пребывания участников схемы правоохранители обнаружили:

  • подготовленные для отправки военным большие объемы продуктов питания неизвестного происхождения;
  • наклейки, тару, печати и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас организатору сделки сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к нему.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  СБУ


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Сам цей "комерсант" без участі тилових "щурів" діяти не міг. Потрібно копати глибше, а потім всім фігурантам дати дуже суворі терміни реальної відсидки, щоб іншим відбити бажання збагачуватися на армії.
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27.08.2021 16:02 Відповісти
 
 