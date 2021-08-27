"Газпрому" придется продать "Северный поток-2" ради выполнения правил ЕС, – СМИ

Оператору "Северного потока-2" – 100-процентной дочерней компании российского "Газпрома" Nord Stream 2 AG, возможно, придется продать проект, чтобы привести его в соответствие с нормами газовой директивы ЕС.

Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на чиновников Еврокомиссии, передает Интерфакс-Украина.

Среди главных положений директивы – разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих, напоминает издание.

"Северный поток-2" уже в июне предварительно подал в Федеральное сетевое агентство запрос на "Сертификацию в качестве независимого транспортного оператора". Для этого предполагается выполнить предписание по разделению, оперативно отделив и в том, что касается бухгалтерии, работу газопровода от материнского концерна.

"У сетевого агентства есть четыре месяца на то, чтобы это проверить, как только будут поданы все необходимые документы – пока этого не произошло. В целом боннское ведомство, очевидно, готово допустить такую конструкцию. С точки зрения участников комиссии (Еврокомиссии, – ред.), которые занимаются этой темой, предписания ЕС в этом случае все равно не будут выполнены. От продажи газопровода никуда не деться, говорят там", – пишет издание.

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Как сообщалось, в минувшую среду суд в Дюссельдорфе отказался освободить "Северный поток-2" от норм газовой директивы ЕС. Таким образом, суд отклонил апелляцию компании-оператора газопровода на решение немецкого регулятора, Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur.

Оператор "Северного потока 2" ранее обжаловал решение регулятора не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом.

Положение директивы ЕС о разделении компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих, означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

У акционерного общества есть возможность оспорить отказ освободить газопровод от норм газовой директивы ЕС в Верховном суде ФРГ.

Ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.