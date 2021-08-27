"Укрзализныця" в Киеве открыла выставку обновленного подвижного состава

"Укрзализныця" на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве открыла выставку обновленного пассажирского подвижного состава.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выставка представлена на первой платформе станции "Киев-Пассажирский". Там презентованы образцы современных электропоездов, дизель-поездов и пассажирских вагонов.

Отмечается, что для посетителей выставка будет доступна 27 и 28 августа с 9:00 до 18:00.

"Обновление подвижного состава "Укрзализныци" является частью проекта "Большое строительство", а сама выставка пройдет под лозунгом #ЗалізніЗміни – в 2021 году "Укрзализныця" закладывает фундамент масштабной 5-летней программы обновления подвижного состава во всех сегментах пассажирских перевозок", – говорится в сообщении.

В рамках выставке представлено: