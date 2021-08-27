"Укрзализныця" в Киеве открыла выставку обновленного подвижного состава
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"Укрзализныця" на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве открыла выставку обновленного пассажирского подвижного состава.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Выставка представлена на первой платформе станции "Киев-Пассажирский". Там презентованы образцы современных электропоездов, дизель-поездов и пассажирских вагонов.
Отмечается, что для посетителей выставка будет доступна 27 и 28 августа с 9:00 до 18:00.
"Обновление подвижного состава "Укрзализныци" является частью проекта "Большое строительство", а сама выставка пройдет под лозунгом #ЗалізніЗміни – в 2021 году "Укрзализныця" закладывает фундамент масштабной 5-летней программы обновления подвижного состава во всех сегментах пассажирских перевозок", – говорится в сообщении.
В рамках выставке представлено:
- электропоезд FLIRT производства швейцарской компании Stadler;
- обновленный пригородный электропоезд от Киевского электровагоноремонтного завода (Украина);
- первые купейные вагоны из партии заказанных в 2021 году от Круковского вагоностроительного завода (Украина);
- капитально отреставрированные пассажирские вагоны-трансформеры (собственные производственные мощности "Укрзализныци");
- обновленный плацкартный вагон от "Укрзализныци" и НПО "Рост" (Украина).
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