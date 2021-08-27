Суд открыл дело о банкротстве связанного с Коломойским крупного должника "Укрнафты"

Хозяйственный суд Полтавской области 26 августа открыл производство по делу о банкротстве ООО "Гарант-УТН".

Согласно судебным материалам, инициатор этой процедуры – Главное управление Государственной налоговой службы в Полтавской области, сообщает Finbalance.

ООО "Гарант-УТН" вместе с рядом других компаний окружения Игоря Коломойского в 2015 году безоплатно получили около 1 млн тонн нефти от государственной "Укрнафты" стоимостью 7,6 млрд грн.

Под руководством Олега Геза в апреле 2020 года "Укрнафта" завершила подписание ряда мировых соглашений с фигурирующими в этой схеме компаниями о реструктуризации задолженности еще на 3-6 лет. В том числе с "Гарант-УТН" было подписано соглашение об отсрочке оплаты долга на 0,53 млрд грн.

В начале августа 2021 года Гез говорил, что "Укрнафта" получила 2,3 млрд грн из реструктурированной дебиторской задолженности на 7,6 млрд грн, возникшей в 2015 году.

Напомним, еще в конце 2015 года НАБУ начало расследовать вывод из "Укрнафты" 7,6 млрд грн путем безоплатной передачи нефти на аукционах. Кроме того, в тот же период "Укрнафта" выплатила 6,6 млрд грн предоплаты за будущие поставки нефтепродуктов ряду компаний, которые, по данным СМИ, также связаны с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Эти сделки в итоге привели к возникновению налогового долга "Укрнафты" перед госбюджетом, который к 2020 году с учетом процентов и пени достиг 30 млрд грн, но в итоге был погашен путем одобренной президентом Зеленским схемы с участием госбюджета. При этом олигарх, как акционер компании, не брал участия в урегулировании проблем "Укрнафты".

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.