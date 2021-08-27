В Евросоюзе поддержали идею строительства забора на границе Польши и Беларуси

Европейская комиссия считает, что забор на границе Польши и Беларуси может быть хорошей идеей при соблюдении определенных условий.

Как сообщает RMF24, об этом заявили в пресс-службе Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

"Забор может быть хорошей идеей в ситуации на внешней границе Европейского Союза с Беларусью", – отметили в ЕК.

В то же время, поддержка польской инициативы Еврокомиссией не является безусловной.

В своем заявлении ЕК подчеркивает, что "все меры, принятые для управления внешними границами ЕС, должны быть пропорциональными и должны уважать основные права и права, вытекающие из законодательства ЕС об убежище".

Кроме того, Брюссель четко заявляет, что Европейская комиссия не финансирует такие инициативы. Поэтому польские власти не могут рассчитывать на поддержку ЕС в строительстве ограждения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недавно сказал, что "мы сами построим забор", но добавил: "Конечно, если будут средства, мы ими воспользуемся".