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В Раде зарегистрировали законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами, – Гетманцев

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В Раде зарегистрировали законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами, – Гетманцев

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5865 о внесении изменений в закон "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков" и ряд других законодательных актов. Документ нацелен на противодействие финансовым пирамидам и борьбу с попытками их организации.

Об этом сообщил руководитель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По его словам, принятие документа позволит внедрить действенный механизм предотвращения манипулирования, инсайдерской торговли, незаконного использования инсайдерской информации и других злоупотреблений на рынках капитала.

"Кроме того, законопроект предусматривает усиление независимости и институциональной способности Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку как национального регулятора рынков капитала и организованных товарных рынков", – отметил Гетманцев.

Проект закона инициировали восемь нардепов от "Слуги народа" и "Голоса".

На данный момент текст проекта закона отсутствует,

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Telegram


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