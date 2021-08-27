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Иностранцы сократили вложения в украинские ОВГЗ в августе на 6,5 миллиарда

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Иностранцы сократили вложения в украинские ОВГЗ в августе на 6,5 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с начала августа сократился на 1% или на 9,9 млрд грн – до 972,2 млрд грн. При этом портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов с начала месяца уменьшился на 6,1% или на 6,44 млрд грн – до 98,7 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) по состоянию на 27 августа, передает Finbalance.

Портфель ОВГЗ в собственности НБУ c начала месяца сократился на 1,1% или на 3,5 млрд грн – до 312,6 млрд грн, банков – на 0,35% или 1,75 млрд грн – до 492,1 млрд грн.

В то же время ОВГЗ-портфель физлиц увеличился на 3,2% или на 598 млн грн – до 19,45 млрд грн, а юрлиц – на 2,5% или на 1,2 млрд грн, до 49,3 млрд грн.

При этом ОВГЗ-портфель территориальных общин не изменился (остался на нулевом уровне).

Как сообщалось, спрос на ОВГЗ на последнем аукционе Минфина 17 августа упал до 0,79 млрд грн.

Неделей ранее Министерство финансов смогло привлечь 2,67 млрд грн, сохранив ставки доходности.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Finbalance


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чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете от этого решения, зеленский будет пытаться получить кредит МВФ. Зеленский фактически берет кредит для олигархов
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27.08.2021 18:35 Відповісти
Зеленский подписал Закон № 3508-д " Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" по которому около 100 млрд. гривен задолженности за потребленный теплогенерирующим объектами крупнейших украинских олигархов подлежат списанию и частичной реструктуризации.
В то же время долги населения пере этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.
Напоминаем данный законопроект в ВР подержали
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За: 225
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За: 20
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За: 19
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27.08.2021 18:36 Відповісти
Всё!
Ни израильтянин Каломойский, ни хитрый татарин Ахметов не хотят больше вкладывать долларов в экономику Украины. Они больше имеют процентов со своих западных вложений.Всё достижение Бени в авнтюре с Украиной только то, что до него не может здесь добраться рука американского правосудия. Пока...
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27.08.2021 19:45 Відповісти
Влучно! 👏👏👏
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28.08.2021 12:29 Відповісти
Почти триллион гривен набрали, красиво жить не запретишь)
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27.08.2021 20:02 Відповісти
Черная бухгалтерия и ОВГЗ, это круговорот стрижки украинских баранов украинским бизнесом.
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28.08.2021 10:57 Відповісти
Це не бізнес їх стриже. Бізнес (англ. - справа) власне стрижуть. А стрижуть зелені мародери із обойми Коломойського. Коломоцюйський - мародери і рекетир, а не бізнесмен.
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28.08.2021 12:32 Відповісти
Иностранцы сократили вложения - а що ви хотіли, коли президент Естонії прямо сказала що не варто в нас вкладатись. Думали що інвестори це непомітять?
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28.08.2021 12:03 Відповісти
 
 