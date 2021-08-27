Иностранцы сократили вложения в украинские ОВГЗ в августе на 6,5 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с начала августа сократился на 1% или на 9,9 млрд грн – до 972,2 млрд грн. При этом портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов с начала месяца уменьшился на 6,1% или на 6,44 млрд грн – до 98,7 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) по состоянию на 27 августа, передает Finbalance.

Портфель ОВГЗ в собственности НБУ c начала месяца сократился на 1,1% или на 3,5 млрд грн – до 312,6 млрд грн, банков – на 0,35% или 1,75 млрд грн – до 492,1 млрд грн.

В то же время ОВГЗ-портфель физлиц увеличился на 3,2% или на 598 млн грн – до 19,45 млрд грн, а юрлиц – на 2,5% или на 1,2 млрд грн, до 49,3 млрд грн.

При этом ОВГЗ-портфель территориальных общин не изменился (остался на нулевом уровне).

Как сообщалось, спрос на ОВГЗ на последнем аукционе Минфина 17 августа упал до 0,79 млрд грн.

Неделей ранее Министерство финансов смогло привлечь 2,67 млрд грн, сохранив ставки доходности.