Руководство аэропорта "Запорожье" заподозрили в присвоении 500 тысяч, – прокуратура

Руководителю КП "Международный аэропорт Запорожье", его подчиненному и директору предприятия сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

"Директор предприятия с целью завладения бюджетными средствами создал преступную группировку, в состав которого привлек руководителя коммунального предприятия "Международный аэропорт Запорожье" и его подчиненного. В течение 2017-2019 годов подозреваемые внесли ложные сведения в акт приемки-передачи, которым засвидетельствовали факт поставки и технической настройки обществом-поставщиком на территории аэропорта антенной системы курсового радиомаяка с количеством 21 антенна, вместо фактически установленных 13 антенн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальным предприятием были перечислены лишние бюджетные средства в сумме почти 500 тыс. грн.