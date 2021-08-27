СБУ разоблачила группу интернет-агентов российских спецслужб

Кибеспециалисты СБУ в Херсоне разоблачили группу интернет-агентов, работающую на спецслужбы РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По заданию своих "кураторов" злоумышленники призвали через соцсети к захвату власти и изменению границ государственной границы нашей страны. Кроме этого, российские спецслужбы отрабатывали агентам целевые информационные задачи по дискредитации "Крымской платформы", ее участников и результатов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для сокрытия противоправной деятельности агитаторы публиковали свои сообщения от имени "лидеров общественного мнения". За распространение деструктивного контента злоумышленники ежемесячно получали деньги через запрещены в Украине электронные платежные системы.

Установлено, что в состав группы входило несколько местных жителей. Информацию для своих "публикаций" они получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР".

Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружено компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Правоохранители сообщили одному из организаторов группы о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства в отношении подозреваемого направлены в суд.

Следствие продолжается.