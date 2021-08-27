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Пандемия коронавируса может продлиться до пяти лет, – главный санврач

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Пандемия коронавируса может продлиться до пяти лет, – главный санврач

Пандемия COVID-19 в мире может продолжаться от двух до пяти лет.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает ВВС.

"В этом году это точно не закончится. Это будет продолжаться как минимум еще несколько лет. От двух до пяти", – отметил он в интервью изданию.

По его словам, вирус быстро мутирует, поэтому человечество может ежемесячно сталкиваться с новыми штаммами.

"Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины. Это будет продолжаться, пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде или универсальной прививки, или лечения", – добавил Кузин.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  ВВС


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