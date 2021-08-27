Украина и США подпишут три документа об оборонном партнерстве и сотрудничестве в космической сфере

Во время визита президента Владимира Зеленского в США страны могут подписать три двусторонних документа относительно оборонного партнерства, проектов в отрасли исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

Об этом говорилось во время встречи заместителя главы Офиса президента Романа Машовца с аташе по вопросам армии и обороны США Бриттани Стюарт, передает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что американская сторона сообщила о готовности подписать эти документы. Во время встречи были согласованы и другие вопросы содержательного наполнения визита президента Украины.

Кроме того, обсуждались пути повышения эффективности и возможного увеличения группы американских советников в сфере безопасности и обороны. Машовец отметил необходимость совещательной помощи, которую Украина получает от США, и предложил расширить сферы ее предоставления.

Со своей стороны Бриттани Стюарт выразила готовность к таким шагам и предоставила предложения по их практической реализации.

Напомним, встреча Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена запланирована на 31 августа.