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Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

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Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо

На утро 27 августа средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 17 копеек и составила 28,92 грн/л, бензин А-95 подешевел на 21 копейку – до 29,75 грн/л, а дизельное топливо – на 13 копеек – до 27,96 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Снижение цен стало результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети Shell и KLO. Компании снизили цену на дизельное топливо на 53 и 65 копеек – до 28,11 и 27,89 грн/л соответственно. "Двойка" и "пятерка" обычных марок на станциях этих сетей подешевели на 1-1,14 грн/л.

SOCAR опустил цену только на бензины: А-92 подешевел до 29,98 грн/л, А-95 – до 30,53 грн/л Все виды топлива подешевели на 50 копеек на станциях сети UPG.

Такие сети как БРСМ-Нафта, Параллель, Автотранс, "Нефтек", BVS, Рур груп, Олас и др снизили цены на топливо в пределах 0,25-1,2 грн/л.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики Украины обнародовало на конец августа-начало сентября.среднюю стоимость бензинов в размере 25,53 грн/литр и дизтоплива – 21,11 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,53 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 28,11 грн/литр.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  еnkorr


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На утро 27 августа средняя цена по стране бензина А-92 снизилась на 17 копеек и составила 28,92 грн/л, бензин А-95 подешевел на 21 копейку - до 29,75 грн/л, а дизельное топливо - на 13 копеек - до 27,96 грн Спасибо, повеселили. Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин и дизтопливо - Цензор.НЕТ 3453
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27.08.2021 13:36 Відповісти
Маршрутки решили поднять цены до 10 грн в одностороннем порядке. Кличку привет!
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27.08.2021 17:29 Відповісти
Забавно, Украина требует санкций против России, просит что бы партнеры на западе терпели убытки. Мы требуем санкций в отношении Лукашенко и их вводят, но Украина их не соблюдает, покупает битум и нефтепродукты. Я конечно понимаю что закупить в ЕС нефтепродукты дороже, но они не могут быть дороже общих ценностей. В конце концов если Украина прервет все экономические связи с режимом Лукашенко, она не останется без нефтепродуктов вообще.
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27.08.2021 19:21 Відповісти
 
 