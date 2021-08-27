Агрохолдинг ИМК за полгода увеличил чистую прибыль в 3 раза

Агрохолдинг ИМК в первом полугодии 2021 года нарастил чистую прибыль в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $77,4 млн, EBITDA – в 1,9 раза, до $91,93 млн.

Об этом говорится в отчете компании, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, его выручка в январе-июне текущего года выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $84,78 млн, валовая прибыль - на 69%, до $91,12 млн, операционная – в 2,2 раза, до $80,1 млн.

Уточняется, что выручка агрохолдинга от продаж кукурузы за отчетный период выросла на 8% - до $83,1 млн, пшеницы – вдвое, до $0,67 млн, при этом выручка от продаж молока сократилась на 2% - до $0,74 млн, подсолнечника – на 59%, до $0,12 млн, крупного рогатого скота – на 23%, до $0,1 млн. Таким образом, наиболее значительную часть выручки компании пришлась на продажи кукурузы, доля которой в общей выручке выросла с 97,5% в первом полугодии 2020 года до 98,2% в первом полугодии 2021 года.

В целом ИМК в январе-июне реализовал 409,54 тыс. тонн сельхозпродукции, в том числе 405,7 тыс. тонн кукурузы (на 10,3% меньше, чем в январе-июне 2020 года), средняя стоимость которой в первом полугодии выросла на 20,5% - с $170/тонну до $205/тонну.