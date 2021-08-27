"Киевтеплоэнерго" отсудило у "Укрэнерго" 750 миллионов

Хозсуд города Киева 19 августа частично удовлетворил иск КП "Киевтеплоэнерго" к госкомпании "Укрэнерго" и решил взыскать с ответчика 676,2 млн грн задолженности (в т.ч. пеня, 3% годовых, инфляционные потери).

Об этом сообщает Finbalance.

Согласно с материалами дела, свои исковые требования "Киевтеплоэнерго" мотивировало тем, что "Укрэнерго" ненадлежащим способом выполняет обязательства по договору об участии в балансирующем рынке от 24 апреля 2019 года.

Также 23 июля Хозсуд Киева частично удовлетворил иск "Киевтеплоэнерго" к "Укрэнерго" по другом у делу и решил взыскать с последней 76 млн грн задолженности за купленную электроэнергию для урегулирования небалансов в период с сентября 2020 года по март 2021 гда включительно.

Отметим, что долги "Укрэнерго" перед производителями электроэнергии за услуги на балансирующем рынке составляют около 11,5 млрд грн.