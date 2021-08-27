В Украине зафиксировали более 2 тысяч новых случаев COVID-19

На утро 26 августа в Украине зафиксировали 2 032 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 127 детей и 46 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 838 человек, умерло 66 пациентов, выздоровело – 1 253 человека. Кроме того, совершили 53 486 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 280 203 человека, выздоровело – 2 204 682, летальных случаев зафиксировали 53 632, также провели 11 903 521 тест.

С начала кампании вакцинации в Украине привили 5 208 200 человек, за прошедшие сутки – рекорд – 173 435. Полностью иммунизированы 3 427 847 украинцев.

Днем ранее, 26 августа, сообщали о 1 581 новом случае заболевания коронавирусом, 25 августа – о 727 новых случаях.