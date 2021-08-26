Blue Origin успешно запустила и посадила космический корабль New Shepard

В четверг, 26 августа, состоялась очередная космическая миссия аэрокосмической компании Blue Origin и восьмой полет для ракеты New Shepard. Полет проходил без пилотов.

Об этом сообщила компания в Тwitter.

Во время полета протестировали различные приборы, которые хотят применить для будущих лунных миссий NASA. Среди них был лидар и компьютер, который отвечает за снижение и посадку на Луну.

На борту корабля были установлены 18 единиц оборудования для проведения исследований.

Ракете New Shepard удалось достичь высоты 105,6 километра, после чего успешно вернуться на Землю.

Полет продлился 10 минут 38 секунд, а максимальная скорость корабля достигла 3 568 км/ч.

Напомним, компания Blue Origin, основанная американским миллиардером Джеффом Безосом, 20 июля провела успешный запуск космического корабля New Shepard с четырьмя астронавтами-туристами на борту и возвращение пилотируемой капсулы на парашюте.

На борту New Shepard находился сам Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также 18-летний Оливер Деймен – выпускник средней школы из Нидерландов.