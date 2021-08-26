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Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум

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Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум

Министерство инфраструктуры, АО "Укрзализныця", а также Stadler CIS AG Stadler Rail AG (Швейцария) и Швейцарское агентство страхования экспортных рисков SERV подписали меморандум, который определяет принципы сотрудничества и механизм совместной работы сторон по вопросам развития сектора железнодорожного транспорта Украины.

Соответствующий документ был подписан в присутствии президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам исполнительного директора Stadler CIS AG Александера Люфта, впервые в истории на государственном уровне привлекается экспортное финансирование из Швейцарии, которое будет направлено на развитие железнодорожного транспорта Украины, в частности обновление парка поездов.

Отмечается, что подписание документа дает старт открытию экспортного финансирования Швейцарской Конфедерации для Украины. Средства в объеме до 500 млн евро пойдут на развитие сектора железнодорожного транспорта.

Сотрудничество предусматривает не только закупку поездов, но и локализацию производства Stadler, благодаря строительству нового завода на территории Украины, подчеркивается в сообщении.

В ходе церемонии подписания Владимир Зеленский напомнил, что в рамках программы "Большое строительство" запускается проект City Express для развития пригородного железнодорожного сообщения.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, в рамках сотрудничества с Stadler запланировано закупить 30 пригородных электропоездов производства этой компании для Киева, еще 30 будут распределены между Харьковом и Днепром. Кроме того, в меморандуме говорится о 20 новых региональных электропоездов и 10 электропоездов дальнего следования производства Stadler для обновления подвижного состава "Укрзализныци".

Как сообщалось, в августе для испытаний в Украину был доставлен пятивагонный электропоезд Stadler Flirt ЭПМ. В июне сообщалось, что Stadler выбрал локацию для развертывания завода по производству электропоездов в Украине и готов предоставить для тестирования 1-2 электропоезда.

Максимальная скорость электропоезда ЭПМ 160 км/ч. В поезде 262 места для сидения 1 и 2 класса, также предусмотрены места для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Офис президента


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Топ коментарі
+14
О сволочи. Вместо того чтобы в Крюкове вагоны заказать,все кредиты хапают.
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26.08.2021 20:34
+5
Украина возьмет кредит а Ахметов скоро прихватизирует Укразализныцю с новенькими поездами?
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26.08.2021 21:59
+5
Для того, чтобы поезда приносили прибыль, стоимость городской электрички должна быть гривен 50-80грн. А еще сервис, ремонт швейцарской техники очень затратное удовольствие. Я уже не говорю о вандализме, который является нормальным явлением на этих маршрутах. Поэтому какая в пи#ду прибыль может быть?!! Это чистой воды деребан бабала.
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27.08.2021 08:27
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Гроші знецінюються ,а поїзди приноситимуть прибуток .
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26.08.2021 20:10 Відповісти
Для того, чтобы поезда приносили прибыль, стоимость городской электрички должна быть гривен 50-80грн. А еще сервис, ремонт швейцарской техники очень затратное удовольствие. Я уже не говорю о вандализме, который является нормальным явлением на этих маршрутах. Поэтому какая в пи#ду прибыль может быть?!! Это чистой воды деребан бабала.
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27.08.2021 08:27 Відповісти
Принесуть.Але не всім.
І не постійно,а одномоментно.
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27.08.2021 09:14 Відповісти
простой вопрос- я не пользуюсь поездами. с какого х...я из бюджета, за мои деньги, будут покупать это железо? на дороги платит каждый автомобиль из акциза. я люблю путешествовать морем, пусть купят мне корабль!
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27.08.2021 15:19 Відповісти
О сволочи. Вместо того чтобы в Крюкове вагоны заказать,все кредиты хапают.
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26.08.2021 20:34 Відповісти
По чертежам 50-х прошлого века?Где то,что они создали за последние 30 лет?Создали,а не клепают морально устаревший говнотранспорт.
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27.08.2021 08:23 Відповісти
Где в "тарпане" узлы 50-х годов? Давай расскажи, мы тебя внимательно слушаем.
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27.08.2021 08:29 Відповісти
Яке замовлення, така й продукція. Та й тарпан норміч, але ж закупили хюндаї у яких "мізки" закорочує - воно ж бо ІМПОРТНЕ-ДОРОГЕ-ХАРОШЕ!
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27.08.2021 16:01 Відповісти
А нехрен ждать профильных госзаказов,за это время можно было, на базе такого монстра, запустить кучу разнообразной продукции.Главное,в процессе ожидания не потерять кадры.
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27.08.2021 16:13 Відповісти
Тут запереченнь не маю, але не треба піздіти на саму продукцію - хто вам ламборгіні буде збирати за 100 000 грн? У нас забагато корупції, забагато монополій, і забагато витрат з бюджету на соціал-очку - це взагалі диво що ще щось лишилося.
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27.08.2021 17:19 Відповісти
Пора идти с базара, это же так избранники организовали "рыночную" экономику от имени государства, что сдачу не чем давать, накормим весь мир, будем покупать все, будем использовать собственный рынок для других и грорбить свою экономику , а сами голые без медецыны,образования остаемся, народ в богатейшей стране не может себе позволить лишнюю пару обуви .
Как говорится для себя все в том числе бизнес на бюджете, а населению закон,вот токое "лебертарианство".
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26.08.2021 21:18 Відповісти
Сотрудничество предусматривает не только закупку поездов, но и локализацию производства Stadler, благодаря строительству нового завода на территории Украины, подчеркивается в сообщении. Источник: https://biz.censor.net/n3284763

Це як що перекласти на зрозумілу мову - КОРЮКІВСЬКИЙ ЗАВОД ХАЙ ЗБАНКРУТУЄ Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 8027
Вшива і гнидостна Зе влада клоунів.
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26.08.2021 21:25 Відповісти
Украина возьмет кредит а Ахметов скоро прихватизирует Укразализныцю с новенькими поездами?
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26.08.2021 21:59 Відповісти
Ждём повышения стоимости билетов в разы.
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27.08.2021 00:30 Відповісти
волшебники-напёрсточники
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27.08.2021 04:57 Відповісти
грабувати народ від імені держави - так вирішили "раби народу"
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27.08.2021 06:29 Відповісти
поїзди виробництва Білорусі
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27.08.2021 08:04 Відповісти
Вы только вдумайтесь в масштабы циничного грабежа страны зебилами: берут в кредит у швейцарии, чтобы купить у них сверхдорогущие поезда (хорошо хоть лихштейн и монако технику не производят)! Только не надо говорить, что штадлеру нет альтернативы в мире! Чисто многомиллионный откат, как и с австрийскими пожарками, и французскими вертолетами, и ничего больше! Прибарахлиться и свалить - девиз зеупырей!
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27.08.2021 08:19 Відповісти
Вы даже в жд транспорте разбираетесь? Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 8969
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27.08.2021 08:25 Відповісти
Давай расскажи, что в европе, кроме швейцарцев больше никто не производит электрички, если пропихнули кредит без тендеров. Если сравнивать цены с конкурентами, то окажется, как и с французскими вертолетами и австрийскими пожарками, что это бестолковая покупка основана исключительно на коррупции.
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27.08.2021 08:37 Відповісти
- Та хто ж тут усрався?!!!!!. Звісно ж невістка!!!
- Та, її ж в хаті нема!
-А, спідниця чия вісить???!!!! Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 9510
P.S. Люблю український гумор
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27.08.2021 08:40 Відповісти
Для тех, кто ездит в киевском метро. Не обращали внимание на табличку вверху в конце (в начале) вагона. Ах да, все втыкают в гаджеты, ай-фоны.... Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 5891 Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 5891 Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 5891. Так вот на той табличке написано Мытищинский вагоностроительный завод 1972-1974 год. Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 5891 Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 5891 Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 5891. Правда новые распильщики стали закрывать ее пластиком, но в некоторых вагонах она осталась. Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 5891 Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 5891 Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 5891
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27.08.2021 08:36 Відповісти
Те, кто уже 30 лет не ездил в киевском метро, я осведомлю, что в 2014 году крюковский завод успешно модернизировал советский хлам современным оборудованием, а ранее украинский производитель поставил киевскому метрополитену несколько новых составов собственной разработки. Почему не покупается украинская техника для украинских городов мне понытно - откатов не дают, как швейцарцы, австрийцы, белорусы и французы
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27.08.2021 08:43 Відповісти
Не спорю, но ключевое слово "МОДЕРНИЗИРОВАЛ", согласитесь, имеет очень широкий смысл.... Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 416
А на счет "советского хлама"..."Мрия"(АН-225), такой самолетик,....какого года?
В СССР имел бортовой номер СССР-82060, после распада СССР перешёл в собственность Украины и теперь имеет бортовой номер UR-82060. Второй экземпляр так и не был достроен.
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27.08.2021 11:20 Відповісти
Но мне нравится идеологическая линия - сравнивать настоящее с прошлым (экономику). Так это и коню ясно, что прошлое экономически отсталее будущего (если прогресс имеет быть...)
В этом, мы все взяли у коммуняк. Они тоже любили все сравнивать с 1913 годом. Там типа, в 1935 году СССР выплавлял стали в 10 раз больше чем в 1913 году Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 4037(условно).
А то что экономическое "чудо" возможно на наших просторах, так я приведу такой ужасный пример. В 1950 году уровень промышленного производства был превышен на 70% относительно 1940 года. Напомню, что из 10 лет, 4 года на теренах СССР шла война (немножечко отличающаяся от гибридной Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 4037 ). Было разрушено ....заводов, ....сожжено деревень. (.... - до ***) Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 5192. И как-то ж получилось? Как-то был в Польше в 89 и 94 годах.
89 - мрак, темень. 94 - все сверкало. Может в КОНСЕРВАТОРИИ что-то нужно исправить? Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 4037
Для ясности - не люблю СССР, но цифры - вещь неподкупная. Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 6878
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27.08.2021 11:48 Відповісти
в 2014-м в Киеве я ещё видел вагоны с надписью "мытищинский завод 1959 год".
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27.08.2021 16:39 Відповісти
И украденные у Украины деньги спрятать в Швейцарии - очень даже удобно ...
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27.08.2021 09:23 Відповісти
Добьют ЗЕбилы Крюковский ВСЗ Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум - Цензор.НЕТ 8656
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27.08.2021 10:00 Відповісти
Ну це мені подобається.
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27.08.2021 10:53 Відповісти
Как они задолбали, нет бы брать кредиты на развитие украинской промышленности
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27.08.2021 13:57 Відповісти
Я не очень-то в курсе, но может есть смысл самим сделать паровоз, если есть такая потребность. Є такий український звичай - не позичай.
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27.08.2021 16:07 Відповісти
"Тарпан" это сарай на колесах, по конской цене
А эти поезда по всей Европе используются
Давно адаптированы и под 1520 колею, еще с Финляндии
Делали в Беларуси, теперь уходят оттуда понятно почему
В Украине будут строить производство, полное
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27.08.2021 17:50 Відповісти
Губозакаточную машинку купи - ни в чем себе не отказывай. Где в статье про полное производство? Максимум, что будут делать - фары прикручивать и сиденья. Про полный цикл - нет и речи. Это не выгодно швейцарцам. У нас не те обьемы, чтобы вбухивать сюда миллиарды.
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27.08.2021 17:56 Відповісти
Нет, вопрос решенный
И для Украины, и на экспорт пойдет
Потом и трамваи они делают и метропоезда
Вообщем все что делал завод Stadler Minsk
Теперь переезжает в Украину
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27.08.2021 18:00 Відповісти
 
 