Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум
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Министерство инфраструктуры, АО "Укрзализныця", а также Stadler CIS AG Stadler Rail AG (Швейцария) и Швейцарское агентство страхования экспортных рисков SERV подписали меморандум, который определяет принципы сотрудничества и механизм совместной работы сторон по вопросам развития сектора железнодорожного транспорта Украины.
Соответствующий документ был подписан в присутствии президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.
По словам исполнительного директора Stadler CIS AG Александера Люфта, впервые в истории на государственном уровне привлекается экспортное финансирование из Швейцарии, которое будет направлено на развитие железнодорожного транспорта Украины, в частности обновление парка поездов.
Отмечается, что подписание документа дает старт открытию экспортного финансирования Швейцарской Конфедерации для Украины. Средства в объеме до 500 млн евро пойдут на развитие сектора железнодорожного транспорта.
Сотрудничество предусматривает не только закупку поездов, но и локализацию производства Stadler, благодаря строительству нового завода на территории Украины, подчеркивается в сообщении.
В ходе церемонии подписания Владимир Зеленский напомнил, что в рамках программы "Большое строительство" запускается проект City Express для развития пригородного железнодорожного сообщения.
По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, в рамках сотрудничества с Stadler запланировано закупить 30 пригородных электропоездов производства этой компании для Киева, еще 30 будут распределены между Харьковом и Днепром. Кроме того, в меморандуме говорится о 20 новых региональных электропоездов и 10 электропоездов дальнего следования производства Stadler для обновления подвижного состава "Укрзализныци".
Как сообщалось, в августе для испытаний в Украину был доставлен пятивагонный электропоезд Stadler Flirt ЭПМ. В июне сообщалось, что Stadler выбрал локацию для развертывания завода по производству электропоездов в Украине и готов предоставить для тестирования 1-2 электропоезда.
Максимальная скорость электропоезда ЭПМ 160 км/ч. В поезде 262 места для сидения 1 и 2 класса, также предусмотрены места для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
Будь ласка, зачекайте...
І не постійно,а одномоментно.
Как говорится для себя все в том числе бизнес на бюджете, а населению закон,вот токое "лебертарианство".
Це як що перекласти на зрозумілу мову - КОРЮКІВСЬКИЙ ЗАВОД ХАЙ ЗБАНКРУТУЄ
Вшива і гнидостна Зе влада клоунів.
- Та, її ж в хаті нема!
-А, спідниця чия вісить???!!!!
P.S. Люблю український гумор
А на счет "советского хлама"..."Мрия"(АН-225), такой самолетик,....какого года?
В СССР имел бортовой номер СССР-82060, после распада СССР перешёл в собственность Украины и теперь имеет бортовой номер UR-82060. Второй экземпляр так и не был достроен.
В этом, мы все взяли у коммуняк. Они тоже любили все сравнивать с 1913 годом. Там типа, в 1935 году СССР выплавлял стали в 10 раз больше чем в 1913 году (условно).
А то что экономическое "чудо" возможно на наших просторах, так я приведу такой ужасный пример. В 1950 году уровень промышленного производства был превышен на 70% относительно 1940 года. Напомню, что из 10 лет, 4 года на теренах СССР шла война (немножечко отличающаяся от гибридной ). Было разрушено ....заводов, ....сожжено деревень. (.... - до ***) . И как-то ж получилось? Как-то был в Польше в 89 и 94 годах.
89 - мрак, темень. 94 - все сверкало. Может в КОНСЕРВАТОРИИ что-то нужно исправить?
Для ясности - не люблю СССР, но цифры - вещь неподкупная.
А эти поезда по всей Европе используются
Давно адаптированы и под 1520 колею, еще с Финляндии
Делали в Беларуси, теперь уходят оттуда понятно почему
В Украине будут строить производство, полное
И для Украины, и на экспорт пойдет
Потом и трамваи они делают и метропоезда
Вообщем все что делал завод Stadler Minsk
Теперь переезжает в Украину