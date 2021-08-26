Украина возьмет кредит на 500 миллионов евро на закупку поездов Stadler, – меморандум

Министерство инфраструктуры, АО "Укрзализныця", а также Stadler CIS AG Stadler Rail AG (Швейцария) и Швейцарское агентство страхования экспортных рисков SERV подписали меморандум, который определяет принципы сотрудничества и механизм совместной работы сторон по вопросам развития сектора железнодорожного транспорта Украины.

Соответствующий документ был подписан в присутствии президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам исполнительного директора Stadler CIS AG Александера Люфта, впервые в истории на государственном уровне привлекается экспортное финансирование из Швейцарии, которое будет направлено на развитие железнодорожного транспорта Украины, в частности обновление парка поездов.

Отмечается, что подписание документа дает старт открытию экспортного финансирования Швейцарской Конфедерации для Украины. Средства в объеме до 500 млн евро пойдут на развитие сектора железнодорожного транспорта.

Сотрудничество предусматривает не только закупку поездов, но и локализацию производства Stadler, благодаря строительству нового завода на территории Украины, подчеркивается в сообщении.

В ходе церемонии подписания Владимир Зеленский напомнил, что в рамках программы "Большое строительство" запускается проект City Express для развития пригородного железнодорожного сообщения.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, в рамках сотрудничества с Stadler запланировано закупить 30 пригородных электропоездов производства этой компании для Киева, еще 30 будут распределены между Харьковом и Днепром. Кроме того, в меморандуме говорится о 20 новых региональных электропоездов и 10 электропоездов дальнего следования производства Stadler для обновления подвижного состава "Укрзализныци".

Как сообщалось, в августе для испытаний в Украину был доставлен пятивагонный электропоезд Stadler Flirt ЭПМ. В июне сообщалось, что Stadler выбрал локацию для развертывания завода по производству электропоездов в Украине и готов предоставить для тестирования 1-2 электропоезда.

Максимальная скорость электропоезда ЭПМ 160 км/ч. В поезде 262 места для сидения 1 и 2 класса, также предусмотрены места для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.