Госбюджет в 2020 году недополучил 280 миллиардов из-за контрабанды, – НАН Украины

Государственный бюджет в 2020 году недополучил около 280 млрд грн из-за контрабандных потоков на таможне.

Об этом по результатам проведенного исследования сообщил сотрудник Института экономико-правовых исследований им. Валентина Мамутова Национальной академии наук Украины Андрей Лыга, передает Униан.

"По нашим расчетам, прямые потери госбюджета в 2020 году (связанные с реализацией контрабандных, контрафактных и безучетных товаров) составили почти 280 млрд грн", – отметил он.

По словам Лыги, в 2020 году размер теневой экономики составил 30,8% валового внутреннего продукта, а в денежном измерении был 1,86 трлн грн (в 2019 году – 1,82 трлн грн, 31,5%).

"Это отбросило нашу экономику в страны с нерыночной, переходной экономикой, для которых считается, что размер теневой экономики от 30 до 50% ВВП. Размер контрабанды в 2020 году – 470 млрд грн (в 2019 году – 537 млрд грн)", – отметил он.

Напомним, что по итогам 2020 года в государственный бюджет Украины поступило 1,076 трлн грн доходов. Это на 54 млрд грн больше, чем планировалось после апрельского пересмотра основного финансового документа.