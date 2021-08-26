Транспортные предприятия увеличили перевозки пассажиров с начала года на 4%, – Госстат

Транспортные компании Украины в январе-июле 2021 года перевезли почти 1,5 млрд пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает Интерфакс-Украина.

Пассажирооборот транспортных предприятий в январе-июле 2021 года составил 34,8 млрд. пас. км, что на 26,8% больше, чем в прошлом году.

По данным Госстата, железнодорожным транспортом в январе-июле воспользовалось 47,5 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 22% больше, чем в январе-июле-2020, а услугами автомобильного транспорта – 622,8 млн пассажиров (+0,8%).

Авиационный транспорт увеличил перевозку пассажиров на 99,6% - до 4,7 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, за семь месяцев 2021 года трамваями воспользовалось 222,6 млн пассажиров (-6,4% к январю-июлю-2020), метрополитеном – 261,7 млн (+22%), троллейбусами – 340,1 млн (+2,9%).

Водный транспорт за указанный период перевез 200 тыс. пассажиров (+182%).

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.