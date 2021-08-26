Главный санитарный врач спрогнозировал введение локдауна в ноябре

В ноябре Украина может приблизиться к красной зоне эпидемиологической опасности, когда в стране может быть введен локдаун.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил в интервью ВВС News Украина.

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", – заявил Кузин.

В то же время он отметил, что эти сроки зависят от темпов вакцинации и соблюдения украинцами социальной дистанции.

Кузин напомнил, что решение о введении локдауна принимают местные власти. Однако если ситуация ухудшится очень существенно, то локдаун по всей стране могут ввести на национальном уровне.

При этом главный санитарный врач отметил, что сейчас ухудшение эпидемической ситуации наблюдается во всех регионах. Но пока больше всего страдают восточные и западные регионы Украины, там фиксируют несколько больше больных, чем в других областях.

Как сообщалось, в течение месяца в Украине постепенно растет уровень заболеваемости коронавирусной болезнью.

Так, по состоянию на утро 26 августа зафиксирован 1 581 новый случай заболевания COVID-19, 45 человек умерли.

За минувшие сутки в стране вакцинировано 162,4 тыс. человек. В целом первую дозу вакцины от коронавируса получили 5,15 млн украинцев, две дозы – 3,3 млн человек.