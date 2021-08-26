Порт "Черноморск" сократит рабочую неделю из-за нехватки средств на зарплаты

Госпредприятие "Морской торговый порт "Черноморск" с 1 ноября введет трехдневную рабочую неделю для части коллектива непроизводственных подразделений в связи с отсутствием оборотных средств на выплату заработной платы.

Об этом сообщил и.о. директора компании Александр Попов, передает пресс-служба порта.

"Отмечу, что рабочая неделя, продолжительностью 24 часа будет установлена не для всех сотрудников, а у руководителей подразделений есть достаточно времени подготовить служебные письма с соответствующим видением организации работы в структурных подразделениях порта и соответствующим выводом в 32-часовой, 40-часовой графики работ", – уточнил он.

Попов добавил, что по состоянию на 20 июля 2021 года "предприятие оказалось фактически у последней черты и стоит на пороге банкротства".

По его словам, финансовый результат "Черноморска" за первое полугодие 2021 года составил минус 173,4 млн грн,аваловая прибыль снизилась на 53 %. При этом доходность всех подразделений сократилась на 67%, все подразделения порта (кроме паромной переправы) работают с убытком, включая портофлот.

Кроме того, объемы погрузочно-разгрузочных работ упали на 54%, а объемы перевалки сократились на 25%. В то же время кредиторская задолженность выросла до более 230 млн грн, остатки на расчетном счете и в кассах предприятия снизились до исторического минимума–7,4 млн грн.

"Разница между доходами и расходами ежемесячно составляет минус 42 млн грн, при этом, только на фонд заработной платы по предприятию необходимо ежемесячно выделить 28-32 млн грн без налогов", – добавил глава порта.

В то же время Попов уверен, что предприятие сможет выйти из существующих экономических проблем к первому кварталу 2022 года.

Читайте также: Порт "Черноморск" сократил перевалку грузов за полгода на 13%

Как сообщалось, в июле Министерство инфраструктуры вернуло Александра Попова к исполнению обязанностей руководителя ГП "Морской торговый порт "Черноморск". В ноябре 2020 года Попова отправили в отпуск, а позже он был отстранен от выполнения своих обязанностей для проведения внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Исполнение обязанностей директора на период его отстранения было возложено на и.о. замдиректора по развитию - начальника специализированного паромного комплекса МТП "Черноморск" Игоря Шевченко.

Однако в декабре 2020 года детективы НАБУ задержали Шевченко по обвинению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в сумме $250 тыс.

Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов: наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта – свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров - 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.