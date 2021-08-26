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Smart Holding Новинского сменил генерального директора

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Smart Holding Новинского сменил генерального директора

Smart Holding Вадима Новинского сменил генерального директора – вместо Алексея Пертина на эту должность назначена Юлия Кирьянова, которая ранее занимала должность первого заместителя генерального и директора по финансам.

Как сообщает пресс-служба холдинга, изменения связаны с трансформацией корпоративной бизнес-модели.

При этом Пертин возглавил наблюдательный совет "Смарт-Холдинга", он также продолжит возглавлять совет директоров холдинговой компании группы – кипрской Smart Holding Ltd.

Алексей Пертин занимал должность генерального директора "Смарт-Холдинга" с марта 2007 года.

Как сообщалось, ранее директором по стратегии и инвестициям Smart Holding Вадима Новинского был назначен Кирилл Чебунин. С 2017 по 2021 годы он занимал пост исполнительного вице-президента по стратегии и развитию в АФК "Система" российского миллиардера Владимира Евтушенкова.

Автор: Михайло Орлюк
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