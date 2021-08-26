Кабмин введет дотации на строительство хранилищ картофеля, – Минагрополитики

Министерство аграрной политики и продовольствия планирует внести на рассмотрение Кабинета министров проект постановления о введении дотаций на строительство картофелехранилищ и цехов для первичной переработки картофеля.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил во время пресс-конференции в рамках второго Всеукраинского дня картофеля "Картофельный блокчейн 2021", передает пресс-служба министерства.

По словам министра, рабочая группа уже разработала проект постановления правительства "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для государственной поддержки производителей картофеля".

"Документ находится уже в Минюсте и проходит правовую экспертизу. После этого будет направлен на рассмотрение правительства", – уточнил Лещенко.

По его словам, проектом предусмотрена господдержка сельхозтоваропроизводителей и безвозвратная компенсация до 50% стоимости (без учета НДС) нового строительства холодильников для хранения выращенного картофеля (картофелехранилищ), а также цехов для первичной переработки картофеля, построенных и введенных в эксплуатацию.

Ожидается, что этот проект создаст условия для развития отрасли картофелеводства, обеспечит украинцев высококачественным картофелем и продуктами его переработки. Программа также поможет стабилизировать цену на картофель в течение года.

Лещенко отметил, что за последние 10 лет в Украине уменьшилось количество производства картофеля – с 24 тысяч тонн до 20,8 тысячи тонн.

В то же время по валовому производству картофеля Украина занимает среди ведущих стран мира четвертое место.

"Наше государство должно взять четкое лидерство в вопросе производства картофеля. 4-е место в мире – это не наш максимум, знаем, что можем больше. И тот факт, что наши соседи через различные механизмы по импорту пытаются завоевать наш рынок, только усиливает наше понимание, что нам надо двигаться быстрее", – подчеркнул Лещенко.