Транспортные предприятия увеличили перевозку грузов с начала года на 5%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в январе-июле 2021 года увеличили перевозку грузов на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 342,3 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 1,6% – до 161,9 млрд ткм.

Также в январе-июле железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 173,4 млн тонн грузов, что на 3% больше, чем в январе-июле 2020 года.

Автомобильным транспортом перевезено 120,8 млн тонн (+17,6%), водным – 2,6 млн тонн (-4,8%), трубопроводным – 45,4 млн тонн (-14,5%), авиационным – 0,1 млн тонн (+4,5%).