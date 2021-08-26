АМКУ проверит доначисления в платежках за отопление для киевлян

Северное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) проверит причины начисления потребителям КП "Киевтеплоэнерго" дополнительных сумм в платежках за предыдущие периоды, основанием для чего якобы стали рекомендации АМКУ.

Как сообщает пресс-служба Комитета, такая проверка начата на сновании многочисленных жалоб киевлян на тог, что перечисление в этих платежках происходит преимущественно в сторону увеличения и без надлежащего обоснования оснований для этого.

"Действительно ли данные Комитетом рекомендации выполнены, и связано ли с их выполнением осуществление значительных доначислений в платежках отдельных пользователей услуг, Комитет выясняет", – сказано в сообщении.

В частности, АМКУ затребовал дополнительную информацию от компании относительно проведенного перерасчета потребителям.

"После получения в ближайшее время ответов сможем дать надлежащую оценку таким действиям монополиста", – сообщили в пресс-службе АМКУ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Київтеплоенерго нарахувало киянам додаткові платежі за минулий період

АМКУ напоминает, что в июне КП "Киевтеплоэнерго" были предоставлены обязательные для рассмотрения рекомендации воздержаться от применения новой Методики №315 при расчетах с потребителями, с которыми не заключены договоры в соответствии с требованиями новой редакции закона "О жилищно-коммунальных услугах".

АМКУ также рекомендовал провести перерасчет платы за услуги по централизованному отоплению потребителям, с которыми договоры о предоставлении коммунальных услуг были заключены до 1 мая 2019 года, в соответствии с действовавшей на то время Методикой №359.

В АМКУ подчеркивают, что начисление КП "Киевтеплоэнерго" по новой Методике распределения объемов потребленных в здании коммунальных услуг между потребителями без заключения новых договоров могло содержать признаки нарушения конкурентного законодательства в виде злоупотребления монопольным положением на рынке.

При этом КП "Киевтеплоэнерго" уже сообщило о частичном выполнении предоставленных ему рекомендаций, в частности, в части осуществления перерасчетов в соответствии с Методикой №359 за услуги в отопительный период 2020-2021 года.