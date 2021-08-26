МХП Косюка решил отказаться от бренда "Наша Ряба"

Основатель агрохолдинга МХП Юрий Косюк сообщил, что компания решила отказаться от использования логотипа "Наша Ряба" на производимой продукции.

Об этом он написал на странице в Facebook.

"Новость, которой я хочу поделиться, очень вас удивит. Я решил сейчас отказаться от использования логотипа "Наша Ряба" на нашей продукции", – отметил он.

Как сообщалось, согласно отчетности компании, агрохолдинг МХП во втором квартале 2021 года увеличил среднюю цену продажи курятины на 35%, по сравнению со вторым квартале прошлого года, – до $1,67/кг. При этом в Украине она выросла на 38% в долларовом эквиваленте – до $1,63/кг (в гривне – на 42%, до 45 грн/кг), тогда как на экспорт выросла на четверть – до $1,69/кг.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году, в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн, обусловленных годовым ослаблением гривни на 16%.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.