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Кабмин утвердил концепцию по восстановлению и строительству общежитий
Новини БізнесЦензор Влада Нерухомість
Кабинет министров утвердил Концепцию Государственной целевой социальной программы восстановления и строительства сети общежитий на 2022-2026 годы.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"В Украине существует комплексная проблема обеспечения студентов качественными условиями проживания в общежитиях. Многие слышали о практике поселения в небольшие комнаты по 5 и более человек, а кто-то вообще не может получить место в общежитии. Ситуация однозначно требует решения", – подчеркнул глава правительства.
Шмыгаль добавил, что в трехмесячный срок Министерство образования совместно с органами местного самоуправления должны подать проект программы для ее дальнейшего утверждения и имплементации.
Джерело: Telegram
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