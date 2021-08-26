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Строительная инспекция разрешила компании Фукса построить высотку на столичном Подоле

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Строительная инспекция разрешила компании Фукса построить высотку на столичном Подоле

Государственная архитектурно-строительная инспекция 20 августа выдала ООО "Интерстрой групп" разрешение на строительство жилых домов с паркингом и встроенно-пристроенными административными помещениями и заведениями общественного питания по ул. Электриков, 28 в Подольском районе Киева (вторая очередь строительства).

Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, пишут Наші гроші.

Разрешение выдано на строительство дома высотой 32 этажа, в котором запланировано 1322 квартиры.

При этом в декабре 2019 года Департамент охраны культурного наследия КГГА утвердил границы и режимы использования зон охраны памятника ландшафта, истории местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долины р. Днепр".

Рыбальский полуостров входит в зону охраны этого памятника, где действует ограничение по высотности застройки. В частности, для участков, где возводится указанный 32-этажный жилой комплекс, установлено ограничение по высоте не выше 20 метров, что соответствует 6-7 этажам.

Это строительство происходит на трех участках общей площадью 5,08 га по ул. Электриков, 28, находящихся в аренде ООО "Интерстрой групп" с 2017 года. Киевсовет передал землю в аренду этой фирме в связи с тем, что в 2015 году она купила там имущественный комплекс. За якобы повреждение этого комплекса "Интерстрой Групп" даже пытался отсудить у киевских коммунальщиков более 80 млн грн.

Строительная инспекция разрешила компании Фукса построить высотку на столичном Подоле 01

В мае 2017 года "Интерстрой групп" получила градостроительные условия и ограничения для застройки участков. В соответствии с ними предполагается строительство трех домов, в одном из которых должно находиться детский сад.

Максимальную высоту и этажность застройщик должен был определить на основании выводов историко-градостроительного обоснования (ИГО), утвержденного Минкультом. Впрочем, в феврале 2018 года требование по разработке ИГО было отменено. Таким образом застройщики руководствовались детальным планом территории (ДПТ), утвержденным в 2016 году, согласно которому на участках проектирования предусмотрен многофункциональный комплекс с разной этажностью (24-33 этажа).

Как свидетельствуют данные судебного реестра, в 2019 году застройщики получили в Министерстве культуры согласование проектной документации объекта строительства по ул. Электриков, 28. Это произошло по принципу молчаливого согласия: застройщик подал документы в Минкульт 23 мая 2019 года, но никакого ответа не получил; и с 1 июля 2019 года проектная документация считается согласованной по принципу молчаливого согласия.

Аналогичным образом застройщик в декабре 2019 года получил в Минкульте по принципу молчаливого согласия разрешение на проведение земляных работ на объекте.

Между тем, еще до получения этих согласований в Минкультуры Госархстройинспекция в декабре 2018 года выдала "Интерстрой групп" разрешение на строительство по ул. Электриков, 28, 32-этажного дома на 377 квартир (первая очередь строительства).

Как известно, по ул. Электриков, 28, строится ЖК OASIS. Девелопером проекта выступает группа bUd development, связанная с нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром и председателем правления ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игорем Кушниром.

Строительная инспекция разрешила компании Фукса построить высотку на столичном Подоле 02

Собственниками ООО "Интерстрой групп" является виргинская компания "Бейнберри Групп Лимитед" (Baneberry Group Limited) (62%) и Владимир Кошак (38%). Конечным владельцем Baneberry Group Limited является бизнесмен Павел Фукс, который в июне этого года попал под санкции СБНО Украины. В частности, в отношении Фукса на три года установлена блокировка активов, аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений, наличие которых является условием осуществления определенного вида деятельности и т. д.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


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